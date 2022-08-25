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عمر شويل - جدة سيارات للتنازل لظروف السفر من غير مقابل أو عمولة وبأقل قسط شهري، تتوفر للتقبيل سيارة كيا سيراتو 2022 مشتعملة طالع عدادها ثلاثة آلاف كم فقط، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1.6 لتر تولد قوة 123 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: مقاعد مخمل، حساسات ركن خلفية، فرامل ABS، نظام تثبيت سرعة ذكي، مكيف يدوي، فتح السيارة بالريموت، تحكم من عجلة القيادة، مرايا جانبية كهربائية، يو اس بي + سي دي+ مدخل AUX، حساس لمراقبة ضغط الإطارات، بلوتوث، وسائد هوائية، جنوط مقاس 15 إنش. السيارة للتنازل بداعي السفر بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1132 ريال.

سيارات للتنازل لظروف السفر من غير مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة نيسان باترول سوبر سفاري موديل 2021 مستعملة طالع عدادها 17 ألف كم، ماكينة 6 اسطوانات حجمها 4000 سي سي تولد قوة 275 حصان والجيربوكس عادي. السيارة معها ضمان 3 سنوات أو ممشى 100 ألف كم أيهما أقرب، تم اضافة نانو سيراميك وعازل حراري والسيارة بحالة الوكالة بدون أي عيوب. المواصفات والتجهيزات: نظام تثبيت سرعة، تحكم مقود، دخول ريموت، تشغيل المحرك بالبصمة، حساسات، ليد، مكيف متعدد المناطق، نظام المساعدة في المرتفعات، مقاعد مخمل، 3 صفوف من المقاعد، تجهيزات سحب المقطورة، جنوط 18 إنش، USB + CD + AUX، بلوتوث، حساس كفرات، فرامل مانعة للانغلاق. السيارة للتنازل لظروف السفر بدون مقابل من خلال بنك الامارات وقيمة القسط الشهري 2500 ريال، متبقي سداد 58 قسط وقيمة الكاش 170 ألف ريال.

تتوفر للتنازل سيارة ام جي 6 2021 مستعملة طالع عدادها 13000 كم قابل للزيادة، محرك 4 سلندر حجمه 1.5 لتر يولد قوة 169 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، السيارة باللون الأسود بودي بحالة الوكالة والداخلية جلد لون خمري. المواصفات والتجهيزات: حساسات خلفية، كاميرا للرؤية الخلفية، إنارات ليد، عجلة قيادة متعددة الاغراض، شاشة ترفيه، نوافذ كهربائية، مكيف أوتوماتيك، USB + CD + AUX، تحكم في الثبات، تحكم كهربائي بالمقاعد. السيارة للتنازل بدون مقابل لغرض السفر عن طريق بنك الأهلي بقسط شهري 1550 ريال، تم سداد 22 ألف ريال من قيمة السيارة ومتبقي سداد 96 ألف ريال.

تقبيل سيارات مستعملة بدون شروط

تتوفر للتنازل سيارة ام جي 5 فل كامل 2022 مستعملة طالع عدادها 17 ألف كم تقريباً، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1.5 لتر تولد قوة 118 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. بودي، شاص، ايرباق ومحركات بحالة الوكالة وسبب التنازل هو السفر للدراسة بالخارج. المواصفات والتجهيزات: نظام تثبيت السرعة، فتح السيارة بالريموت، زر تشغيل المحرك، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، تحكم من المقود ( الدريكسون)، مرايا جانبية كهربائية ومكيف أوتوماتيك، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و6 مكبرات الصوت، تدفئة المقاعد، شاشة ترفيه وفتحة سقف، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، التحكم في الثبات وتقنية دعم المكابح، تحكم كهربائي بالمقاعد ومقاعد جلد، حساسات خلفيه، ليد، كاميرا 360 درجة. السيارة للتقبيل بدون شروط على البنك الأهلي وقيمة القسط الشهري 1454 ريال، متبقي سداد 51 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 22 ألف ريال.