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عمر شويل - جدة سعر سيارة هيونداي النترا 2023 في السعودية hyundai elantra 2023 السيارة الأمثل بمواصفات عالمية تقدمها لكم شركة هيونداي السعودية بسعر يبدأ من 84,450 ريال سعودي، حيث يوجد من السيارة إصدارات مختلفة نالت إعجاب كل من شاهدها، وقد نالت السيارة شهرة واسعة فور الإعلان عنها وصدورها في المملكة العربية السعودية.

سعر سيارة هيونداي النترا 2023 في السعودية hyundai elantra 2023 سيارة بمواصفات عالمية

السيارة هيونداي النترا 2023 من السيارات المريحة والتي جاءت بمواصفات تقنية عالية، حيث يميزها من بين كل سيارات السعودية تصميمها الناعم الذي يعطي شعور بالإنسيابية، كما أنه متاح منها العديد من الألوان، والتي من أبرزها اللون الأزرق الرائع، كما يوجد منها اللون الرمادي الهادئ.

هيونداي

تعتبر السيارة hyundai elantra من السيارات السيدان التي ينجذب لشرائها العدبد من المستخدمين، فهي تتسم بمقصورتها الواسعة والمريحة، والتي تستوعب عدد كبير من الركاب، ومتاح من السيارة تسعة إصدارات مختلفة بمواصفات تتباين وفقًا لسعر كل إصدار.

هيونداي النترا

تجدون السيارة hyundai elantra 2023 بالمواصفات التالية:

تأتي السيارة مع موتور قوي 4 سليندر بسعة 1.6 لتر، يسير بقوة 128 حصان.

السيارة من فئة سيدان تعمل بنظام دفع أمامي.

تسير بالبنزين مع معدل إستهلاك الوقود 16.8 كم/لتر.

السيارة تعمل بناقل حركة أوتوماتيك.

hyundai elantra

سعر السيارة تم تحديده في المملكة العربية السعودية للإصدارات التسع منها على النحو التالي:

سعر سيارة النترا فليت 1.6 لتر 2023 في السعودية 84,450 ريال سعودي.

سعر سيارة النترا سمارت 1.6 لتر 2023 في السعودية 86,635 ريال سعودي.

سعر سيارة النترا كومفورت 1.6 لتر 2023 في السعودية 94,455 ريال سعودي.

سعر سيارة النترا كومفورت 2.0 لتر 2023 في السعودية 99,170 ريال سعودي.

سعر سيارة النترا بريميوم 1.6 لتر 2023 في السعودية 107,450 ريال سعودي.

سعر سيارة النترا بريميوم 2.0 لتر 2023 في السعودية 109,635 ريال سعودي.

سعر سيارة النترا اتش اي في سمارت 1.6 لتر 2023 في السعودية 116,535 ريال سعودي.

سعر سيارة النترا اتش اي في بريميوم 1.6 لتر 2023 في السعودية 133,900 ريال سعودي.

سعر سيارة النترا التيميت 1.6 لتر 2023 في السعودية 141,375 ريال سعودي.

عرضنا لكم سعر سيارة هيونداي النترا 2023 في السعودية hyundai elantra 2023 والتي جاءت بمواصفات مدهشة، على أن نوافيكم بالمزيد من اخبار اسعار السيارات في السعودية، فتابعونا.