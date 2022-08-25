نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسعر منخفض.. سيارة مرسيدس بنز 2016 clc 200 مستعملة فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة وخيالية في المقال التالي
عمر شويل - جدة بسعر منخفض.. سيارة مرسيدس بنز 2016 clc 200 مستعملة ، تعد من السيارات التي يتم إنتاجها لشركة مرسيدس التي تكون واحدة من أكبر الشركات الرائدة في إنتاج السيارات، حيث أنها تعمل باستمرار على تقديم أحدث أنواع السيارات مختلفة الإمكانيات والمواصفات، إلى جانب أنها تعمل على صناعة السيارات المتينة والقوية.
مما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون كثيراً عن سيارات مرسيدس بنز 2016 ولكنها ذات سعر مرتفع ويفضل البعض أن يلجأ إلى شراء السيارات المستعملة التي تباع بسعر منخفض عن السيارات الجديدة التي تكون بنفس المواصفات.
بسعر منخفض.. سيارة مرسيدس بنز 2016 clc 200 مستعملة
تكون من سيارات الأحلام الذي يرغب الكثيرين الحصول عليها والمانع الوحيد هو سعرها المرتفع جداً الذي لا يقدر على سداده الكثيرين مما يجعل البعض يلجأ إلى الحصول على القروض، ولكن يمكن أن تحصل على السيارة مستعملة في السعودية.
فهي مقدمة للبيع بسعر 58 ألف ريال سعودي وتأتي بحالة هيكل ممتازة تكون تحت الضمان السيارة تعمل بنظام الأوتوماتيك السيارة خليجية الممشى 140 ألف متاح في مدينة الرياض.
مواصفات سيارة مرسيدس 2016 بنز
جميع السيارات المرسيدس تأتي بكثير من المزايا والمواصفات التي يتمنى كل شخص بأن تكون موجدة في سيارته الخاصة ومن أهم ما تمتلكه السيارة ما يلي:
- السيارة تستمد قوتها من محرك تيربو رباعي الاسطوانات بسعة 2.0 لتر يولد قوة تصل إلى 184 حصان وقوة عزم الدوران 300 نيوتن/ متر.
- تتسارع من الصفر إلى 100 كم/ لتر خلال 7.3 ثانية قبل أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 235 كم بالساعة.
- تمتلك تقنيات عالية مثل وجود كاميرات أمامية وخلفية وجانبية أيضاً.
- إلى جانب شاشات تتمتع بتقنية عالية الجودة مع توفير بلوتوث وواي فاي لربط كافة أنواع الأجهزة الشخصية.
- يتسع خزان وقود السيارة 80 لتر.
- تقدم السيارة أعلى معدل اقتصاد استهلاك الوقود.
- بها مساحة داخلية واسعة نظراً لطول السيارة.
- تتميز السيارة بالثبات كما أن السيارة مريحة من الداخل.
- تمتلك عزل خاص للأصوات الخارجية، لا يسمح بمرور الهواء داخل السيارة إلا على السرعات العالية.
- تتمتع بوضعية قيادة تميل للرياضية والنظام الصوتي لها يكون شبيه لصوت المحرك عند الاستخدام الرياضي.
- تمتلك السيارة أحدث نظام للمعلومات من مرسيدس وهو نظام MBUX.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسعر منخفض.. سيارة مرسيدس بنز 2016 clc 200 مستعملة فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة وخيالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.