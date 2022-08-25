بسعر منخفض.. سيارة مرسيدس بنز 2016 clc 200 مستعملة فى السعودية بمواصفات واسعار جبارة وخيالية

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عمر شويل - جدة بسعر منخفض.. سيارة مرسيدس بنز 2016 clc 200 مستعملة ، تعد من السيارات التي يتم إنتاجها لشركة مرسيدس التي تكون واحدة من أكبر الشركات الرائدة في إنتاج السيارات، حيث أنها تعمل باستمرار على تقديم أحدث أنواع السيارات مختلفة الإمكانيات والمواصفات، إلى جانب أنها تعمل على صناعة السيارات المتينة والقوية.

مما يجعل العديد من الأشخاص يبحثون كثيراً عن سيارات مرسيدس بنز 2016 ولكنها ذات سعر مرتفع ويفضل البعض أن يلجأ إلى شراء السيارات المستعملة التي تباع بسعر منخفض عن السيارات الجديدة التي تكون بنفس المواصفات.

بسعر منخفض.. سيارة مرسيدس بنز 2016 clc 200 مستعملة

تكون من سيارات الأحلام الذي يرغب الكثيرين الحصول عليها والمانع الوحيد هو سعرها المرتفع جداً الذي لا يقدر على سداده الكثيرين مما يجعل البعض يلجأ إلى الحصول على القروض، ولكن يمكن أن تحصل على السيارة مستعملة في السعودية.

فهي مقدمة للبيع بسعر 58 ألف ريال سعودي وتأتي بحالة هيكل ممتازة تكون تحت الضمان السيارة تعمل بنظام الأوتوماتيك السيارة خليجية الممشى 140 ألف متاح في مدينة الرياض.

مواصفات سيارة مرسيدس 2016 بنز

جميع السيارات المرسيدس تأتي بكثير من المزايا والمواصفات التي يتمنى كل شخص بأن تكون موجدة في سيارته الخاصة ومن أهم ما تمتلكه السيارة ما يلي: