انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هوندا سيتي 2022.. بخفتها وجمالها هتخطف القلوب قبل العيون والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هوندا سيتي 2022

هوندا سيتي 2022

رياض - احمد صلاح - تعتبر2022 إحدى إصدارات شركة هوندا اليابانية العالمية للسيارات، والتي أثبتت جدارتها بكل قوة عبر السنين منذ إصدارها الأول حتى يومنا هذا، فقد عوّدت زبائنها على مستوى وجودة واضحين في كافة الإصدارات، بل إنها تسعى دائما للتطوير المستمر، ليس فقط على صعيد التصميمات إنما ايضَا بالنسبة إلى نظم الحماية الحديثة التي تهمّ كل سائق، سنستعرض لكم اهم وأبرز مواصفات سيارة هوندا سيتي 2022، مشيرين إلى سعرها في السوق المصري المحلي للسيارات.

يهتمّ هواة السيارات الحديثة عادة بالاطلاع على المواصفات بكل تفاصيلها وحذافيرها، سرعان ما تعلن إحدى الشركات الرائدة في تصنيع السيارات عن إصدار جديد لها قادم للأسواق حتى يسرعون لمعرفة كل مميزاته وما الجديد فيه عما قبله، وشركة هوندا نجحت بأن تكون على قدر من ثقة زبائنها حول العالم بما قدمته وتقدمه.

سعر هوندا سيتي موديل 2022 في مصر

سعر هوندا سيتي 2022 في مصر

تأتي هذه السيارة في السوق المحلية المصرية للسيارات على فئتين اساسيتين، سعر الفئة الثانية منها تقريبًا 450 الف جنيه بينما الفئة الثانية حوالي 430 ألف جنيه، وهذا السعر ليس بغريب على مواصفاتها، فمحرّكها يأتي بسرعة 1500 سي سي ينتج قوة تصل إلى 121، كما أنها مزودة بجنوط رياضية، وسائد، مكيفات وشاشات تتيح للركاب كافة وسائل الرفاهية.