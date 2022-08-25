السيارة الفخمة الجديدة كليا وصلت …. سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 اهم مميزاتها وأسعار بعض فئاتها الجبارة

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 اهم مميزاتها ،توفر شركة تويوتا الكثير من السيارات الرائعة في سوق المملكة العربية السعودية، التي تتوافق مع كافة الأعمار، ولذلك أصبحت شركة تويوتا من أوائل الشركات في تحقيق المبيعات خلال العامين الماضيين، وجاءت لنا الشركة بمفاجأة عام 2023، وهي سيارة تويوتا كورولا كروس بمواصفات في منتهى الروعة.

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 اهم مميزاتها

تعد سيارة تويوتا كورولا التي أعلنت عنها شركة تويوتا اليابانية من فئات السيارات الكروس أوفر في المملكة العربية السعودية، ويوجد في السيارة الكثير من المميزات التي تجعل منها السيارة رقم واحد في السوق السعودي، وتتلخص تلك المميزات في التالي:

أولا محرك السيارة

يوجد بالسيارة محرك تنفس طبيعي سعة 1800 سي سي.

المحرك مكون من أربع أسطوانات.

يوجد في السيارة محرك إضافي، حتى تصبح القوة الكاملة 121 حصان.

يبلغ العزم الأقصى للدوران 124 نيوتن متر من محرك الاحتراق الموجود بالداخل.

يبلغ العزم الأقصى للمحرك الكهربائي 163 نيوتن متر.

ثانيا الشكل الخارجي

تتميز السيارة بشباك أمامي باللون الأسود.

إطار من الخارج من الكروم.

يوجد فتحات للتهوية في الصدام الأمامي.

يوجد مصابيح للضباب، والمصابيح الأساسية تعمل بنظام LED.

ثالثا المقصورة الداخلية

تتميز السيارة بمقصورة داخلية راقية بها مقود وظائفه كثيرة ويغطيها الجلد.

تتميز السيارة بشاشة عدادات مصممة باللون الأزرق الرائع.

يوجد شاشة في الوسط قياسها 9 بوصة تاتش.

يتوفر بالسيارة أوتو و ابل كار بلاي.

رابعا المحرك

المحرك الأول في السيارة كهربائي قوته 138 حصان و 4 سلندر سعته 1.8 لتر، 1800 سي سي.

المحرك الثاني قوته 193 حصان، و4 سلندر سعته 1.5 لتر، 2000 سي سي.

خامسا الأمان

يوجد في السيارة وسائد هوائية لمقعد السائق والمقعد الأمامي، بالإضافة للوسائد الجانبية الهوائية.

يوجد حساسات ركن في الخلف.

يوجد كاميرا في الخلف لمراقبة الطريق.

يوجد نظام للتحذير من الاصطدام الأمامي.

يوجد مثبت للسرعة.

يوجد كبح تلقائي في حالة الطوارئ.

يوجد مراقبة للنقط العمياء، وميزة تتبع المسار.

سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023