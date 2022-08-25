نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاسطورة…سيارة تويوتا بيلتا Toyota belta 2022 بمواصفات مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات تويوتا بيلتا 2023 قامت شركة تويوتا مصر رسمياً بالاعلان عن سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 Toyota Belta الجديدة كلياً في السوق المصري، حيث تتوفر جميع مواصفات طراز تويوتا بيلتا والوصف الكامل للخصائص التقنية والأداء على الطريق والمستجدات المهمة لهذه السيارة وهي السيارة التي لاقت الكثير من الجدل لأنه يتم إطلاقها تحت علامة تويوتا التجارية على الرغم من أنها كانت في الأصل من طراز سوزوكي بعد التعاون بين الشركات الأم في الخارج قد صُممت تويوتا بيلتا 2023 لتناسب الشعب المصري، وهي مصممة لكي يتمكن الجميع من التنقل في أي مكان دون مشاكل. لديها تسارع سريع ، إنها مريحة ورائعة في الوقود.

مواصفات تويوتا بيلتا 2023

تويوتا بيلتا 2023 تأتي بتصميم خارجي ليس حديث للغاية ولكن اقتصادي ولكن اقتصادي من الزامل السيارة معروضة في مصر بنوعين وسنعرض الملامح الرئيسية لتويوتا بيلتا الجديدة كلياً:

تتميز السيارة بشكل بسيط وهذه مواصفات أبعادها الخارجية:

طوله حوالي 4490 ملم.

عرض السيارة 1730 ملم.

تويوتا بيتا لديها خلوص أرضي يبلغ 1475 ملم.

قاعدة العجلات 2650 ملم.

مساحة الأمتعة (سيارة) تصل إلى 495 لترًا.

مواصفات محرك تويوتا بيلتا

هذه هي المواصفات المتعلقة بعزم دوران السيارة ، وكذلك مستوى قوة المحرك ، إلخ. هذه هي مواصفات المحرك:

محرك 4 سلندر 1500 سي سي.

تصل قوة المحرك إلى 104 حصان.

أقصى عزم دوران للسيارة 138 نيوتن متر.

يحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي يتحول بين 4 سرعات أو ترسين.

استهلاك الوقود حوالي 5.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

تتمتع بعجلة أمامية عالية الثبات يصل ثباتها إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 12 ثانية.

ميزات أمان تويوتا بيلتا

تعتبر مواصفات الأمان من أهم ميزات السيارة حيث تعمل على حمايتك وحماية أحبائك، وتشمل مواصفات أمان Toyota Belta ما يلي:

كما أن لديها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي.

لديها فرامل مانعة للانغلاق (ABS).

وجود توزيع قوة الفرامل الإلكترونية EBD.

يتميز بوجود قفل للمحرك مما يحميه من مخاطر السرقة.

التفاصيل الداخلية تويوتا بيلتا

يعد التصميم الداخلي من أهم الأشياء التي تلفت انتباهك عند شراء أي سيارة على الرغم من التصميم الصديق للبيئة لسيارة Toyota Beta، إلا أنها تتميز بالخصائص التالية: