نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصلت سيارة لكزس 2023 RX فى ثوبها الجديد …. سيارات لكزس RX 2023 تعرف على أحداث التطورات الجديدة وأسعار بعض فئاتها المميزة في المقال التالي

سيارات لكزس RX 2023 ، التي تتميز بأنها متوسطة الحجم وتجمع بين التصميم الفخم والتقنيات الحديثة المزودة بها يتوفر بها مجموعة نقل حركة جديدة وتأتي بسعر مذهل بالنسبة إمكانياتها، تشمل أنظمة أمان متعددة كما أن المقصورة الداخلية واسعة تتسع لخمس مقاعد، ونستعرض معكم أهم مواصفات ومميزات وأسعار الفئات المختلفة من سيارة لكزس RX 2023. سيارات لكزس RX 2023 مواصفات سيارات لكزس RX 2023 تأتي السيارة بمحرك بسعة 2.4 لتر.

تبلغ قوة المحرك 275 حصان

وينتج نحو 317 رطل من عزم الدوران المحرك تيربو يتكون من أربع أسطوانات ويستهدف حوالي 24 ميل في الجالون الواحد.

ويوجد خيار آخر من المحرك يعمل عن طريق الدفع الرباعي العجلات وتأتي سعته بمقدار 2.5 لتر.

المحرك الثاني يعمل بقوة 246 حصان وينتج 233 رطل العزم الدوران.

يقترن بناقل حركة أوتوماتيك يتميز ب 6 سرعات.

تتسارع سيارات لكزس من السكون وحتى 60 ميل في خلال 5.9 ثانية. التصميم الخارجي لسيارة لكزس 2023 RX تتميز سيارة لكزس 2023 RX بشبك أمامي ومنظومة إضاءة حديثة.

تم تخصيص مساحة أكبر للشحن 10 لتر.

السيارة تأتي مقاس 19 بوصة وفي الإصدار الأعلى 21 بوصة.

تحتوي سيارة لكزس على شاشة تعمل عن طريق اللمس بمقاس 14 بوصة.

تشمل نظام تعليق خلفي جديد متعدد الوصلات.

الكونسول الوسطى يأتي بتصميم رائع وجذاب.

وسائل الأمان والسلامة في سيارة لكزس 2023 RX

تدعم نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ.

تشمل نظام دعم التقاطع.

بها نظام تثبيت السرعة التكيفي.

بها خاصية اكتشاف المشاة والدراجات النارية.

تتوفر بها خاصية الركن المتقدم تساعد بجانب الركن المتوازي.

تدعم نظام الوقوف الاحتياطي والوقوف الأمامي.

تدعم نظام مساعد التوجيه. أسعار إصدارات سيارات لكزس 2023 RX يبدأ سعر الفئة الأولى لكزس RX350 من 187,000 ريال سعودي.

أما سعر الفئة الثانية لكزس RX350 F Sport يبدأ من 195,000 ريال سعودي.

فيما يبلغ سعر الفئة الثالثة لكزس RX350h نحو 217,000 ريال سعودي.

سعر الفئة الرابعة لكزس RX350h F Sport يقدر بقيمة 225,000 ريال سعودي.

سعر الفئة الخامسة لكزس RX450h 243,000 ريال سعودي.

بينما الإصدار السادس من سيارات لكزس RX500h F Sport Performance يبدأ سعره من 262,000 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وصلت سيارة لكزس 2023 RX فى ثوبها الجديد .... سيارات لكزس RX 2023 تعرف على أحداث التطورات الجديدة وأسعار بعض فئاتها المميزة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصلت سيارة لكزس 2023 RX فى ثوبها الجديد …. سيارات لكزس RX 2023 تعرف على أحداث التطورات الجديدة وأسعار بعض فئاتها المميزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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