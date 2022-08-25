نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كيا مستعملة للبيع بسعر رخيص وبالتقسيط في السعودية في المقال التالي

سيارات كيا تعتبر من أكثر السيارات الرائعة من حيث الإمكانيات أو الشكل واللون، مما يجعل الجميع يرغب في شراؤها، ولكن السيارات الجديدة منها باهظة الثمن، مما يجعلهم يبحثون دائما عن المستعملة ولكن تكون بحالة جيدة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات كيا المستعملة. سيارة كيا بيكانتو ٢٠١٩ مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا بيكانتو ٢٠١٩ تتمتع بلون أزرق لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد، ومرايات أمامية لونها أزرق مثل لون السيارة من الخارج، وجنوط.

يوجد بهذه السيارة تكييف ذات برودة عالية، ونوافذ زجاجية تعمل بالكهرباء، وكشافات.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٥٠,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة تبوك.

تعرض سيارة كيا بيكانتو ٢٠١٩ للبيع بسعر ١٨,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٣,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٧٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0596059904,+966596059904. للبيع سيارة كيا سيراتو ٢٠١٥ مستعملة سيارة كيا سيراتو ٢٠١٥ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من القماش، ومكيف ذات برودة عالية، وفتحة سقف، وباور، ومرايات ضم للإغلاق، وجنوط، وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب.

يوجد بهذه السيارة حساسات أمامية، و سادة هوائية للسائق والركاب، ونظام تحكم خاص بالطارة، ومشغل اسطوانات.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٤٨,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة مكة.

تعرض سيارة كيا سيراتو ٢٠١٥ للبيع بسعر ٤٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ١,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٧٥٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0583384517,+966583384517. سيارة كيا ريو ٢٠١١ مستعملة للبيع للبيع سيارة كيا ريو ٢٠١١ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك مذهل، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أبيض مثل لون السيارة من الخارج، ونوافذ زجاجية.

يوجد بهذه السيارة جنوط، ومقاعد خلفية وأمامية. عمر شويل - جدة سيارات كيا مستعملة للبيع بسعر رخيص وبالتقسيط في السعودية - ثقفني

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