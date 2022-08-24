نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي موديلات من 2007 إلى 2015 بأسعار مفاجأة 100% في المقال التالي

تعتبر هيونداي النترا من السيارات الحديثة والناجحة في المملكة العربية السعودية، وبدأت السيارة مشوار النجاح الخاص بها منذ أقدم موديلاتها ولعل أكثر السنوات التي حظيت بأعلى مستويات نجاح للسيارة هي من موديل عام 2007 وحتى عام 2015 واستمرت السيارة في تقديم إمكانيات جديدة في الموديلات الأكثر خاصة موديل 2020 و2021 لاسيما موديل 2022 الجبار. سيارات هيونداي النترا موديلات من 2007 إلى 2015 بأسعار مفاجأة 100% هناك سيارة هيونداي النترا موديل 2007، السيارة بقير اتوماتيكي يعمل بدون مشاكل، وقود السيارة بنزين.

وفي الوقت نفسه السيارة بيضاء اللون وسعرها 12 ألف ريال سعودي قابل للنقاش مع الجادين.

الشاص الخاص بالسيارة ليست عليه اي ملاحظات، بودي السيارة عليه ملاحظات.

الملاحظات هي بعض الخدوش وصدمة من الأمام في غطاء المحرك وتم تصليحها.

كفرات السيارة بحاجة إلى تجديد والكشافات الأمامية بحاجة إلى تلميع. حالات سيارات مستعملة بحالة جيدة في المملكة العربية السعودية وأسعار رخيصة هناك النترا 2009 في الرياض، السيارة حالتها مستعملة استعمال نظيف، ممشى السيارة 250 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة من المالك الأول والسعر المطلوب هو 12 ألف ريال سعودي وهو سعر جيد وقابل للنقاش.

قير السيارة جير عادي يدوي بدون اي مشاكل.

وفي الوقت نفسه بودي السيارة من الخارج بحالة جيدة مع بعض الملاحظات، السيارة باللون الفضي.

الجنب الأيمن يحتوى على صدمة وتم تصليحها حالة الكفرات بحاجة إلى تجديد.

فرش السيارة من الداخل بحالة جيدة ومساحات التخزين داخلها جيدة. النترا 2015 بأرخص الأسعار وأكثر الحالات قوة سيارات نظيفة ممشى قليل في السعودية السيارة التالية النترا في الشرقية بالمملكة العربية السعودية، السيارة موديل 2015، قير السيارة اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة هو 225 ألف كيلومتر، حجم مكينة السيارة هو 2000 سي سي وهي مكينة قوية.

سعر السيارة هو 30 ألف ريال سعودي قابل للنقاش مع الصامل، بودي السيارة بحالة جيدة وهناك ملاحظات.

الملاحظات هي صدام أمامي وغطاء المحرك ورفرف يمين وتم تصليح هذه الأجزاء في الوكالة.

السيارة من المالك الأول بعد الوكالة، لا ملاحظات على قير السيارة أو على محركها، يعملان بشكل جيد. عمر شويل - جدة سيارات هيونداي موديلات من 2007 إلى 2015 بأسعار مفاجأة 100% - ثقفني

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