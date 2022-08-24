مواصفات سيارة نيسان سنترا 2023 Nissan Centra الأنيقة وبأسعار خيالية 

أعلنت نيسان موتور إيجيبت، وكيل الشركات العالمي في مصر، عن تسعير أربع فئات من سيارة نيسان سنترا 2023 بعد ارتفاع الدولار، وتجدون هنا كافة التفاصيل الخاصة بمواصفات نيسان سنترا 2023 الجديدة، حيث سيارة أنيقة بمحرك قوي للغاية بقوة 149 حصان، ومزودة بنظام معلومات حديث متوافق مع Android Auto و Apple بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار وهي واحدة من أحدث سيارات 2023 المعروضة في العالم ومصر.

المواصفات الخارجية لنيسان سنترا 2023

هناك بعض المواصفات الخارجية التي تتمثل في سيارات نيسان سنترا وهي على النحو التالي:-

تتمتع نيسان سنترا 2023 بمظهر أكثر أناقة وجمالاً حيث تتميز سيارة نيسان الجديدة بشبكة V-Motion ومصابيح أمامية LED على شكل سهم تبرز الواجهة الأمامية.

تم تجهيز نيسان سنترا 2023 أيضًا بمصابيح أمامية ذكية ومصابيح هالوجين أمامية.

كما أن لديها مصابيح LED تعمل في النهار ومصابيح ضباب LED.

تم تجهيز نيسان سنترا أيضًا بمرايا أبواب كهربائية.

الميزات الفنية للسيارة الداخلية مركز نيسان 2023

تتميز سيارة نيسان سنترا بالعديد من المزايا التي لم تتوفر في غيرها ومنها الاتي:-

تضيف نيسان سنترا إلى سابقتها شاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصات متوافقة مع Android Auto و Apple CarPlay وأربعة مكبرات صوت وبلوتوث ومنفذ USB.

تأتي نيسان سنترا الأفضل في فئتها مع شاشة مقاس 8 بوصات ونقطة اتصال Wi-Fi ومنفذين USB ونظام استريو مكون من 6 أو 8 مكبرات صوت.

أيضًا، تحتوي نيسان سنترا 2023 على 5 مقاعد، و 6 اتجاهات للضبط التلقائي لمقعد السائق وعجلة قيادة مُدفأة.

الميزات الداخلية نيسان سنترا 2023

هناك بعض المميزات الداخلية نيسان سنترا ومنها التالي:-

كابينة ذات اضاءة مميزة

مزود بعجلة قيادة متعددة الوظائف.

يمكن تعديل درجة الحرارة تلقائيًا

مع نوافذ كهربائية

تم تجهيز نيسان سنترا أيضًا بقفل باب كهربائي، كما أنها تدعم القفل التلقائي.

كما أن لديها نظام تشغيل المحرك عن بعد.

نيسان سنترا S