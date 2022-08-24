نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة العصرية الأنيقة… سيارة هيونداي النترا 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة في المقال التالي

سيارة هيونداي النترا 2023 ، تتميز سيارات هيونداي النترا 2023 الجديدة ثلاث خيارات من المحرك كما تحتوي على العديد من الميزات الداخلية والخارجية التي تجعلها جذب الكثير من العملاء توفر قيادة آمنة من خلال أنظمة السلام والأمان التي تتوفر بها وتم طرح تسع موديلات مختلفة من هيونداي النترا 2023 في الأسواق، تعد هيونداي النترا 2023 صناعة كورية من إنتاج شركة هيونداي. سيارة هيونداي النترا 2023 ألوان سيارة هيونداي النترا 2023 تتوفر منها ألوان متعددة مثل الأزرق والأسود المعدني والأحمر البرتقالي والأبيض والأزرق. محركات هيونداي النترا 2023 المحرك الأول لهيونداي النترا 2023 يعمل بقوة 128 حصان عن طريق الدفع الأمامي للعجلات المحرك من نوع V4 وتبلغ سعته 1.6 لتر.

تستهلك هيونداي النترا 2023 وقود بمعدل لتر لكل 16.8 كم.

أما المحرك الثاني تبلغ قوته 148 حصان ويدعم الدفع الأمامي للعجلات.

نوع المحرك الثاني V4 تبلغ سعة المحرك الثاني 2 لتر و معدل استهلاك للوقود 16.8 كيلومتر لكل لتر.

بينما المحرك الثالث يأتي بقوة 159 حصان ويعمل أيضا عن طريق الدفع الأمامي للعجلات.

كما تبلغ سعته 1.6 لتر من نوع V4. تصميم هيونداي النترا 2023 الداخلي تشمل سيارات هيونداي النترا 2023 العديد من الميزات الداخلية مثل: احتوائها على مكيف اتوماتيك وشاشة معلومات وترفيه بمقاس 8 بوصة.

تدعم أندرويد أوتو و ابل كار بلاي.

يوجد بها فتحة سقف.

كما تدعم الشحن اللاسلكي.

نظامها الصوتي مكون من أربع مكبرات للصوت.

يمكن التحكم من المقود.

تدعم اتصال يو اس بي.

تحتوي على إضاءة محيطية. تحتوي على وسائل الأمان متعددة مثل: الكبح التلقائي في حالات الطوارئ

تنبيه حركة المرور الخلفية

نظام متابعة المسار

تقنية دعم المكابح

نظام تثبيت السرعة التكيفي مميزات هيونداي النترا 2023 الخارجية تتميز هيونداي النترا 2023 بشبك أسود غير لامع.

تشمل نظام إضاءة يختلف حسب الفئة حيث تعمل بعض الفئات بتقنية الليد أو الهالوجين.

عجلات السيارة تأتي ب مقاس 16 أو 17 بوصة حسب الموديل.

تتميز واجهة السيارة بخطوط بارزة تعطي لهيونداي النترا 2023 شكل جريء وحاد ويعد تصميمها رياضي. أسعار و فئات هيونداي النترا 2023 توجد تسع فئات مختلفة من سيارة هيونداي النترا 2023 .

تتراوح أسعارها بين 84450 ريال سعودي للفئة القياسية إلى سعر 141375 ريال سعودي للفئة العليا. عمر شويل - جدة السيارة العصرية الأنيقة... سيارة هيونداي النترا 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة العصرية الأنيقة… سيارة هيونداي النترا 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها الجبارة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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