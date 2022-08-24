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عمر شويل - جدة للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة فورتشنر أكسنت سنتافي وبيكانتو بأسعار لا تفوتك، العرض الأول سيارة تويوتا فورتشنر مستعملة فئة جي اكس ار موديل 2014 قطعت مسافة 40 ألف كيلو متر، السيارة وارد سعودي متواجدة في منطقة تبوك والسعر المطلوب 20 ألف ريال قابلة للتقسيط، البودي وكالة والماكينة على الشرط والجير شد بلد. محرك سداسي الاسطوانات بقوة 235 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بحساسات، جنوط 17 انش، دبل خفيف ‎+ دبل ثقيل، تحكم من خلال عجلة القيادة، دفلوك، مقاعد مخمل، ثلاجة، قفل مركزي، مكيف يدوي، صندوق خلفي كهربائي، اتصال يو اس بي + مشغل سي دي + مدخل AUX بالاضافة إلى دعم بلوتوث و6 مكبرات الصوت.

تقسيط سيارات مستعملة بأسعار رخيصة

سيارة كيا بيكانتو 2018 بمواصفات خليجية قطعت مسافة 60 ألف كيلو متر للبيع بسعر 20 ألف ريال مع إمكانية التقسيط، السيارة فئة جي تي line الأعلى في المواصفات والتجهيزات بودي وكالة بدون حوادث، محرك رباعي الاسطوانات سعة 1200CC بقوة 84 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بفتحة سقف، مرايا كهرباء، شاشة تاتش، مصابيح ليد + زينون، نظام ملاحة، مثبت للسرعة، دخول ذكي بدون مفتاح، مكيف، كراسي جلد، إير باقات، مدخل AUX/USB + بلوتوث، كاميرا خلفية بالاضافة إلى حساسات اصطفاف.

سيارة هيونداي اكسنت مستعملة 2017 قطعت مسافة 20 ألف كيلو متر للبيع بسعر 20 ألف ريال كاش أو تقسيط، السيارة مخزنة استعمال نظيف بودي وكالة وجميع المحركات شرط على الفحص. محرك رباعي الاسطوانات سعة 1400CC وناقل الحركة AUTO، ، تتميز بفتحة سقف، مثبت سرعة، مكيف، مقاعد جلدية، نظام ملاحة، حساسات خلفية للمساعدة على الركن، وسائد هوائية، بلوتوث وغيرها من المميزات.

سيارات مستعملة بالتقسيط في السعودية

سيارة هيونداي سنتافي 2013 قطعت مسافة 22 ألف كيلو متر للبيع بسعر 18 ألف ريال مع إمكانية التقسيط، السيارة بحالة ممتازة بمواصفات أوروبية وخالية من العيوب والملاحظات. محرك سداسي الاسطوانات سعة 2400CC وناقل الحركة AUTO، تتميز بمرايا كهربائية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، حساسات اصطفاف، إنارات ليد، إير باجات، شاشة لمس، مثبت سرعة، دخول ذكي بالريموت، مكيف يدوي، كاميرا خلفية، بلوتوث، مقاعد مخمل مع إمكانية تدفئة المراتب.