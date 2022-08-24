احصل الآن على سيارة تويوتا لأند كروز بالتقسيط.....أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر2022 بالتقسيط لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات عالمية

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تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر2022 ،تعد سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من سيارات الدفع الرباعي التي تتميز بالجودة الكبيرة والمتانة والقدرة على السير لمسافات كبيرة، تشمل العديد من الكماليات والمميزات التي تجعلها جذابة للعديد من العملاء لكن نظرا لسعرها المرتفع فقد خصصت شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط مميزة للسيارة على خمس سنوات واليكم تفاصيل عرض التقسيط. عرض تقسيط تويوتا لاندكروزر 2022 تبلغ قيمة القسط الشهري الذي حددته شركة عبد اللطيف جميل لسيارة تويوتا لاندكروزر 2022 نحو 868 ريال سعودي.

لا يوجد مقدم وتبلغ قيمة الدفعة الأولى 192,509ريال سعودي.

بينما تبلغ قيمة الدفعة الأخيرة نحو 104,144 ريال سعودي.

بينما سعر شراء سيارة لاندكروزر 2022 كاش يبلغ 226,400 ريال سعودي.

يتم سداد الأقساط الشهرية على مدة تصل إلى 60 شهر. سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 ومواصفاتها تبلغ قوة محرك تويوتا لاندكروزر 2022 نحو 409 حصان.

بينما تبلغ سعة المحرك 3500 سي سي.

يتكون المحرك من 8 أسطوانات.

يبلغ عزم دورانها 649 نيوتن لكل متر.

زودت تويوتا لاندكروزر 2022 بناقل حركة أتوماتيك يشمل 10 سرعات.

تتراوح أبعاد سيارة تويوتا لاندكروزر بين 4950 مليمتر للطول بينما يقدر عرضها بنحو 1950 ملليمتر.

يصل طول قاعدة العجلات إلى 2849 ملليمتر.

تشمل السيارة العديد من الميزات الداخلية مثل دعمها لنظامي آبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

يمكن دخول السيارة بدون مفتاح.

كما أن ارتفاعها عن الأرض مناسب مما يجعلها غير قابلة للاحتكاك.

تحتوي تويوتا لاندكروزر 2022 على ثلاث وضعيات مختلفة للقيادة.

يقل وزن تويوتا لاندكروزر 2022 عن الإصدار السابق لها بنحو 200 كيلوغرام.

تحتوي السيارة على منافذ USB متعددة بالإضافة إلى منافذ اي يو اكس.

تشمل نظام مكيف للهواء. مميزات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 تتميز تويوتا لاندكروزر 2022 بهيكلها القوي الذي يناسب الطرق الوعرة.

تتوفر بفئات متعددة وتشمل كاميرا محيطية.

يمكن فتح السيارة عن طريق الريموت كنترول أو بدون مفتاح.

تحتوي تويوتا لاندكروزر 2022 على شاشة للمراقبة.

كما تدعم نظام مراقبة النقاط العمياء.

تشمل نظام المساعدة على الحفاظ على المسار.

تتميز بخاصية التوازن الديناميكي.

كما تتمتع بشاسيه منفصل.

وتعد سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 من سيارات الجيل العاشر ولكن يرجع تاريخ الإصدار الأول من تويوتا لاندكروزر إلى عام .1951 عمر شويل - جدة احصل الآن على سيارة تويوتا لأند كروز بالتقسيط.....أرخص عروض تقسيط سيارة تويوتا لأند كروزر2022 بالتقسيط لمدة 60 شهر بمواصفات ومميزات عالمية - ثقفني

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