الغندورة وصلت البلاد..أهم مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022 ومميزات عالمية وأسعارها غير قابلة للمنافسه

مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022 ومميزات عالمية، يمكن أن تتعرف على مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا بورنتو فإن الشركة قامت بالإعلان عن موديل جديد تميز بالعديد من التضاريس الوعرة التي نالت على إعجاب جميع الأشخاص بالإضافة إلى بعض التجديدات في التصاميم الداخلية السيارة فمن أكثر ما يميزها الاحتفاظ بشكل كلاسيكي بالإضافة إلى المميزات الحديثة التي تجعلها توفر جميع وسائل الراحة للأشخاص لذلك سوف نعرض على مواصفاتها ومميزاتها خلال الفقرات التالية.

سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022

قد تحتوى سيارة لادا نيفا على العديد من المواصفات والمميزات ومن اهم هذه المواصفات هي:-

مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو 2022

تمكنك من أن تعدل لوحة القيادة والتي ترجع إلى الثمانينات بالإضافة إلى وجود مقاعد حديثة تتميز بالدفء والراحة أثناء الجلوس.

بالاضافة إلى أنها تحتوي على مكيف هوائي بشكل حديث ونظام إضاءة في السيارة قوية.

تم تحديث مستويات عزل الصوت والاهتزاز في السيارة.

مقاس جنوط السيارة تم تصميمه بحجم 15 انش.

أقصى عزم دوران المحرك الخاص بها تصل قوته إلى 129 نيوتن لكل متر.

نوع الدفع في السيارة رباعي للعجلات فهي تشمل ناقل اليدوي يتكون من خمس سرعات.

مميزات سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة

تتميز السيارة بقدرتها على السير في الطرقات بزاوية 49 بالطول والعرض.

القدرة على السير في الممرات المائيه بعمق يصل إلى 50 سم.

وتوجد في السيارة كاميرا داخلية للمراقبة والنوافذ تعمل بالكهرباء.

وجود عجلات تم تصميمها بمخصص 16 بوصة بالإضافة إلى أن توجد بها فتحة الهواء.

لادا نيفا 2022 الجديدة

تم طرح سيارة في الأسواق بفئتين بنفس الشكل القديم.

ولكن بعد طرح النسخة الجديدة من السيارة فهي مختلفة تماما عن النصح القديمة وهي nova Travel.

تتشابه في العديد من التغيرات الجديدة مثل العجلات البلاستيكية مع فئة prestige.

توجد بها الشبكة الأمامية في السيارة كما أنها مزودة بمصابيح ضباب مبطنة بخواص العجلات البلاستيكية.

السيارة مصممة بالعديد من التجديدات مع الاحتفاظ بالشكل الكلاسيكي الذي يمان على إعجاب عدد كبير من الأشخاص.

ومن أهم التغيرات التي تمت بها هي المعدات الاختيارية متمثلة في اللوحة الضوئية على سطح السيارة.

أسعار سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة