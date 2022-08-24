انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات نيسان صني 2013.. دلوقتي ب 121 جنيه هتركب عربية حديثة والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات نيسان صني 2013

رياض - احمد صلاح - تعتبر سيارةإحدى الإصدارات المتميزة لشركة نيسان اليابانية، والتي أثبتت جدارتها لكل من استخدمها، تحرص نيسان دائمًا على تزويد مركباتها بإمكانات متطورة وحديثة تخدم متطلبات الحماية، السرعة والرفاهية في آن معًا، لتقدم تجربة مثالية لركابها من سائقين وركّاب، في هذا المقال سوف نستعرض لكم أهم وأبرز مواصفات نيسان صني موديل 2013 والتي أثبتت جدارتها وفعاليتها ومازالت تفعل حتى يومنا هذا.

رغم أن الشركة طرحت عدة إصدارات بعد هذا الإصدار، لكن حتى اليوم مازالت نيسان صني 2013 تستمر بتحقيق مزيد من المبيعات ولازال الطلب عليها في أسواق الشرق الأوسط المحلية للسيارات، بتصميمها البسيط وإمكانياتها ذات الكفاءة تحافظ هذه السيارة على مرتبتها في السوق، لنتعرف بشكل تفصيلي اكثر على أهم مواصفاتها.

سعر سيارة نيسان صني 2013 في مصر

نيسان صني موديل 2013

نوع المحرك: رباعي الأسطوانات سعته 1500 سي سي

98 حصان مزود بناقل حركة أوتوماتيك

السرعة القصوى: 178 كم/الساعة

سعة خزان الوقود: 41 لتر

الطول: 4425 مم

العرض: 1695 مم

الارتفاع: 1500 مم

وزن العربة كاملًا: 1050كجم

طول قاعدة العجلات” 2600 مم

أهم تجهيزات السيارة من الداخل:

سعر ومواصفات نيسان صني 2013

مقاعدها مبطنة بالكامل بالجلد

مزودة بجيوب متينة، شاشات وحوامل أكواب إضافة لصندوق تبريد ومقبس USB متعدد

مكيف، أحزمة أمان ومشغل أسطوانات إضافة لسماعات كبيرة

بالنسبة للسعر في السوق المصري المحلي للسيارات، تبدأ الفئة الأولى منها ب 121 ألف جنيه وتنتهي الفئة الثالثة ب 133 ألف جنيه.