نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد في المقال التالي
مواصفات وأسعار هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد ، تقدم شركة غبور لصناعة السيارات سيارة هيونداي الجديدة من عملاق الصناعة الكوري كوكيل حصري للعلامة في سوق مصر ، والتي تتمتع بمميزات تصميمة عالية الجودة والإتقان ، مع مساحات مختلفة عن الجيل السابق للسيارة أر بي ، وامكانيات متعددة علي مستوي الرفاهية والأداء ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نتعرف علي أهم مميزات وعيوب السيارة هيونداي أكسنت HCI 2022 ، وما تقدمه السيارة من مواصفات وأبعاد ومساحات ، كذلك نستعرض وسائل الترفيه بالسيارة ، ونقدم فقرة منفردة عن فئات وأسعار السيارة في مصر بعد الزيادات الأخيرة التي أعلنها غبور والتي تقدر ب 5 ألآف جنيه مصري.
مواصفات وأسعار هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد
تقدم مجموعة غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر السيارة الجديدة HCI بمواصفات فنية كالآتي :
- محرك رباعي الاسطوانات : سعة الموتور1400 سى سى.
- قدرة المحرك 99 حصان ميكانيكي.
- أقصى سرعة 180 كم/س.
- التسارع من 0 إلي 100 كم /س في 11.3 ثانية.
- عدد السرعات في ناقل الحركة الأوتوماتيكي 6.
- استهلاك الوقود : 6.4 لتر/١٠٠ كيلومتر.
وتعتبر السيارة هي الأخت الصغري للسيارة هيونداي إلنترا سي إن 7 الجديدة كلياً.
أبعاد السيارة أكسنت الجديدة 2022
- الطول الكلي : 4440 مللم.
- ثم العرض الكلي : 1729 مللي.
- الارتفاع الكلي : 1460مم.
- أيضاً ارتفاع السيارة عن الأرض : 15 سم.
- طول قاعدة العجلات : 2 متر و 60 سم.
- ثم يأتي حجم الشنطة : 480 ليتر
- فضلاً عن ذلك ، سعة خزان الوقود : 45 لتر
وسائل الراحة في هيونداي أكسنت HCI
- مرايات كهرباء
- ثم ريموت كنترول
- فتحة سقف
- نوافذ كهربائية امامية
- نوافذ كهربائية خلفية
- ثم زجاج فاميه
- أيضاً نظام الصوت
- كذلك مدخل AUX
- إضافة إلي مدخل USB
- نظام تحكم في الطاره
- فضلاً عن الاتصال بتقنية بلوتوث
وسائل الامان والسلامة
- توزيع قوة الفرامل EBD
- نظام إيموبليزر ضد السرقة
- ثم نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS
- أيضاً بها حسسات خلفيه
- فضلاً عن وسادة هوائية للسائق
- كذلك وسادة هوائية للركاب
- أيضاً مثبت سرعة
- كذلك كشافات ضباب
- ثم خاصية الإنذار
- بالإضافة إلي قفل مركزى للابواب
أسعار هيونداي أكسنت HCI 2022 الجيل الأحدث
تأتي سيارة أكسنت اتش سي آي الجديدة كلياً في السوق المصرية بأربعة فئات رئيسية بتسعير كالآتي :
- هيونداي اكسنت HCI 2022 اتوماتيك / Smart : بسعر : 330,000 جنيه
- أيضاً اكسنت HCI 2022 اتوماتيك / SMART FUN ، سعرها : 350,000 جنيه
- ثم هيونداي اكسنت HCI 2022 اتوماتيك / Smart Safety ، بقيمة : 350,000 جنيه
- أخيراً هيونداي اكسنت HCI 2022 اتوماتيك / Smart Plus ، سعر السيارة : 370,000 جنيه
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