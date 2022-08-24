نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وأسعار هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد في المقال التالي

مواصفات وأسعار هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد ، تقدم شركة غبور لصناعة السيارات سيارة هيونداي الجديدة من عملاق الصناعة الكوري كوكيل حصري للعلامة في سوق مصر ، والتي تتمتع بمميزات تصميمة عالية الجودة والإتقان ، مع مساحات مختلفة عن الجيل السابق للسيارة أر بي ، وامكانيات متعددة علي مستوي الرفاهية والأداء ، ومن خلال فقرات مقالنا اليوم نتعرف علي أهم مميزات وعيوب السيارة هيونداي أكسنت HCI 2022 ، وما تقدمه السيارة من مواصفات وأبعاد ومساحات ، كذلك نستعرض وسائل الترفيه بالسيارة ، ونقدم فقرة منفردة عن فئات وأسعار السيارة في مصر بعد الزيادات الأخيرة التي أعلنها غبور والتي تقدر ب 5 ألآف جنيه مصري. مواصفات وأسعار هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد تقدم مجموعة غبور أوتو الوكيل الحصري لعلامة هيونداي في مصر السيارة الجديدة HCI بمواصفات فنية كالآتي : محرك رباعي الاسطوانات : سعة الموتور1400 سى سى.

قدرة المحرك 99 حصان ميكانيكي.

أقصى سرعة 180 كم/س.

التسارع من 0 إلي 100 كم /س في 11.3 ثانية.

عدد السرعات في ناقل الحركة الأوتوماتيكي 6.

استهلاك الوقود : 6.4 لتر/١٠٠ كيلومتر. وتعتبر السيارة هي الأخت الصغري للسيارة هيونداي إلنترا سي إن 7 الجديدة كلياً. أبعاد السيارة أكسنت الجديدة 2022 الطول الكلي : 4440 مللم.

ثم العرض الكلي : 1729 مللي.

الارتفاع الكلي : 1460مم.

أيضاً ارتفاع السيارة عن الأرض : 15 سم.

طول قاعدة العجلات : 2 متر و 60 سم.

ثم يأتي حجم الشنطة : 480 ليتر

فضلاً عن ذلك ، سعة خزان الوقود : 45 لتر وسائل الراحة في هيونداي أكسنت HCI مرايات كهرباء

ثم ريموت كنترول

فتحة سقف

نوافذ كهربائية امامية

نوافذ كهربائية خلفية

ثم زجاج فاميه

أيضاً نظام الصوت

كذلك مدخل AUX

إضافة إلي مدخل USB

نظام تحكم في الطاره

فضلاً عن الاتصال بتقنية بلوتوث وسائل الامان والسلامة توزيع قوة الفرامل EBD

نظام إيموبليزر ضد السرقة

ثم نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS

أيضاً بها حسسات خلفيه

فضلاً عن وسادة هوائية للسائق

كذلك وسادة هوائية للركاب

أيضاً مثبت سرعة

كذلك كشافات ضباب

ثم خاصية الإنذار

بالإضافة إلي قفل مركزى للابواب أسعار هيونداي أكسنت HCI 2022 الجيل الأحدث تأتي سيارة أكسنت اتش سي آي الجديدة كلياً في السوق المصرية بأربعة فئات رئيسية بتسعير كالآتي : هيونداي اكسنت HCI 2022 اتوماتيك / Smart : بسعر : 330,000 جنيه أيضاً اكسنت HCI 2022 اتوماتيك / SMART FUN ، سعرها : 350,000 جنيه ثم هيونداي اكسنت HCI 2022 اتوماتيك / Smart Safety ، بقيمة : 350,000 جنيه أخيراً هيونداي اكسنت HCI 2022 اتوماتيك / Smart Plus ، سعر السيارة : 370,000 جنيه عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد بمواصفات وتصميم عصري وجذاب

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وأسعار هيونداي اكسنت HCI الجيل الجديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.