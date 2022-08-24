مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر ليدر الجديدة Toyota Fortuner Leader المذهلة

طرحت شركة صناعة السيارات اليابانية طراز تويوتا فورتشنر ليدر الجديدة Toyota Fortuner Leader الجديد في السوق حيث أنه متاح ثلاثة أنواع مختلفة وقد تم إجراء بعض التغييرات الملحوظة على شكلها الخارجي والداخلي، ومع ذلك ، فإنه يستمر في استخدام نفس محرك الديزل التوربيني سعة 2.4 لتر والذي يعد جيدًا لـ 150 حصانًا و 400 نيوتن متر.يمكن اقترانه بعلبة تروس أوتوماتيكية بـ 6 سرعات مع مبدلات مجداف وتحولات متتابعة. تقدم سيارات الدفع الرباعي ثلاثة أوضاع للقيادة: صديقة للبيئة ، عادية ورياضية.

مواصفات سيارة تويوتا فورتشنر ليدر الجديدة

عند الحديث عن تغييرات التصميم ، فإن سيارة تويوتا فورتشنر ليدر الجديدة Toyota Fortuner Leader الجديدة لديها شبكة ممتصة للصدمات جديدة تشبه تمامًا Fortuner Legender.

ميزات مثل العتبات الجانبية الأساسية والعجلات مقاس 18 بوصة المصممة حديثًا وشارات Leader والمصابيح الخلفية LED تضيف المزيد إلى مظهرها. تتميز السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بتصميم داخلي مكسو بالجلد مع نظام معلومات وترفيه بشاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات مع اتصال Android Auto و Apple CarPlay

وتحكم مزدوج في المناخ مع مرشح PM 2.5 ومجموعة Optitron جديدة.

تتضمن قائمة الميزات أيضًا شاشة TFT MID مقاس 4.2 بوصة ومقاعد جلدية

وعجلة قيادة قابلة للتعديل في 4 اتجاهات، ومقبس شحن 12 فولت، ومرآة رؤية خلفية للتعتيم التلقائي ، ومقاعد أمامية كهربائية يمكن ضبطها على 6 اتجاهات ، بالإضافة إلى ذلك.

ملامح سيارة تويوتا فورتشنر ليدر الجديدة

من ناحية الأمان يوفر Leader Fortuner نظام مراقبة النقطة العمياء، و 7 وسائد هوائية، ومساعد بدء الت ، والتحكم في ثبات السيارة، وكاميرا الرؤية الخلفية، ونظام التحكم في الجر، وكاميرا الرؤية الخلفية الخلفية، وأجهزة الاستشعار الأمامية والخلفي ، وتنبيه حركة المرور الخلفية، ومكافحة – جهاز السرقة. نظام الإنذار، مانع الحركة و 6 أوضاع إنذار استشعار وقوف السيارات.

الوان سيارة تويوتا فورتشنر ليدر الجديدة

جدير بالذكر أنه يتوفر في سيارة تويوتا فورتشنر ليدر الجديدة Toyota Fortuner Leader في 6 خيارات للألوان الخارجية ، وهي: فضي معدني، أحمر، ولون رمادي داكن معدني، لون أبيض بلاتيني لؤلؤي، لون أزرق داكن ميكا ، أسود موقف ميكا