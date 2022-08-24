نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بالتقسيط ودفع مبلغ 800 ريال فقط شهرياً في المقال التالي
طرحت مجموعة عبد اللطيف جميل عدة عروض خاصة بشراء السيارات المفضلة لدى العديد من المواطنين، ومن أمثلة تلك العروض نظام تقسيط شراء سيارة تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٢ لكي تسهل على من يرغب في شراء السيارة إمكانية اقتنائها مع شروط ميسرة وسهلة للسداد تناسب الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة، ففيما يلي نقدم لكم متابعين موقعنا الكرام مواصفات السيارة، وكذلك تفاصيل الشراء بالتقسيط المرن.
تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 مجموعة عبد اللطيف جميل
تستحوذ سيارة تويوتا بأنواعها وأشكالها المختلفة على نسبة مبيعات مرتفعة داخل المملكة العربية السعودية، فهي تعد من أفضل السيارات وأكثرها استخدامًا من قِبل المواطنين، لذلك قامت بعض الجهات المعنية وأهمهم مؤسسة عبد اللطيف جميل بوضع أنظمة لتقسيط السيارة وفيما يلي نشرح عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٢:
- تباع السيارة بسعر ٢٢٦٠٠٠ريال سعودي، وعلى هذا يكون القسط الشهري بقيمة تبدأ من ٨٦٨ ريال سعودي.
- يكون مقدم شراء السيارة بقيمة تبلغ ١٩٢،٥٠٩ ريال سعودي.
- يكون القسط الأخير من أقساط شراء سيارة تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٢ بقيمة ١٠٤,١٤٤ ريال سعودي.
- يتم سداد كافة الأقساط قبل ٦٠ شهر.
- تمنح الشركة ضمان على السيارة لمدة عامان.
مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022
بعد مراجعة قيادة سيارة تويوتا لاندكروز٢٠٢٢ على الطرق تم تدوين تمتع السيارة بالمواصفات التالية:
- ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي وبه عشر سرعات متفاوتة.
- تمتاز السيارة بروعة التصميم الداخلي.
- وجود مكيفات ونظام تبريد داخل السيارة.
- صممت المقاعد من الجلد بطريقة تضيف الراحة للقائد والاسترخاء للركاب أثناء السفر.
- تم طرح السيارة باللون الفضي واللون الكروم.
- تمتلك السيارة فتحة سقف بانوراما.
- حنوط السيارة مصنعة من الألومنيوم بالكامل.
وسائل الأمان في سيارة تويوتا لاندكروزر 2022
تم إضافة عدة وسائل لأمان السيارة والسائق على الطريق، وتلك الوسائل تتمثل في:
- تمتلك السيارة نظام للأمان على الطريق لتفادي التصادم الأمامي والخلفي ولحماية السائق والسيارة.
- يوجد في السيارة كاميرا أحادية.
- تناسب السيارة الرحلات العائلية فهي تستقبل عدد ٧ ركاب.
- تضيف السيارة للركاب الراحة والرفاهية.
- وجود قوة دفع عند ارتفاع العجلات.
- وجود وسائد هوائية ونظام خاص بالتتبع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شراء سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بالتقسيط ودفع مبلغ 800 ريال فقط شهرياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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