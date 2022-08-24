شراء سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 بالتقسيط ودفع مبلغ 800 ريال فقط شهرياً

طرحت مجموعة عبد اللطيف جميل عدة عروض خاصة بشراء السيارات المفضلة لدى العديد من المواطنين، ومن أمثلة تلك العروض نظام تقسيط شراء سيارة تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٢ لكي تسهل على من يرغب في شراء السيارة إمكانية اقتنائها مع شروط ميسرة وسهلة للسداد تناسب الفئات والطبقات الاجتماعية المختلفة، ففيما يلي نقدم لكم متابعين موقعنا الكرام مواصفات السيارة، وكذلك تفاصيل الشراء بالتقسيط المرن.

تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 مجموعة عبد اللطيف جميل

تستحوذ سيارة تويوتا بأنواعها وأشكالها المختلفة على نسبة مبيعات مرتفعة داخل المملكة العربية السعودية، فهي تعد من أفضل السيارات وأكثرها استخدامًا من قِبل المواطنين، لذلك قامت بعض الجهات المعنية وأهمهم مؤسسة عبد اللطيف جميل بوضع أنظمة لتقسيط السيارة وفيما يلي نشرح عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٢:

تباع السيارة بسعر ٢٢٦٠٠٠ريال سعودي، وعلى هذا يكون القسط الشهري بقيمة تبدأ من ٨٦٨ ريال سعودي.

يكون مقدم شراء السيارة بقيمة تبلغ ١٩٢،٥٠٩ ريال سعودي.

يكون القسط الأخير من أقساط شراء سيارة تويوتا لاندكروزر ٢٠٢٢ بقيمة ١٠٤,١٤٤ ريال سعودي.

يتم سداد كافة الأقساط قبل ٦٠ شهر.

تمنح الشركة ضمان على السيارة لمدة عامان.

مواصفات سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

بعد مراجعة قيادة سيارة تويوتا لاندكروز٢٠٢٢ على الطرق تم تدوين تمتع السيارة بالمواصفات التالية:

ناقل الحركة في السيارة أوتوماتيكي وبه عشر سرعات متفاوتة.

تمتاز السيارة بروعة التصميم الداخلي.

وجود مكيفات ونظام تبريد داخل السيارة.

صممت المقاعد من الجلد بطريقة تضيف الراحة للقائد والاسترخاء للركاب أثناء السفر.

تم طرح السيارة باللون الفضي واللون الكروم.

تمتلك السيارة فتحة سقف بانوراما.

حنوط السيارة مصنعة من الألومنيوم بالكامل.

وسائل الأمان في سيارة تويوتا لاندكروزر 2022

تم إضافة عدة وسائل لأمان السيارة والسائق على الطريق، وتلك الوسائل تتمثل في: