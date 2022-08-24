انت الان تتابع خبر ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سونيت ب 700 ريال من عبداللطيف جميل فى السعودية بمواصفات قوية وجبارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إن الشركة كوريا كيا موترز قامت بإطلاق سياراتها الجديدة سيارة كيا سونيت 2022 من فئة السيارات الرياضية متنوعة الاستخدامات حيث جاءت تلك السيارة بعديد من الإمكانيات والقدرات الفائقة والأداء العالي والقوي، وتضم المقصورة مجموعة مميزة من التصميمات واللمسات الداخلية والخارجية.

حيث أن الشركة حريصة على تقديم أحدث الأنظمة والتكنولوجيا المبتكرة وتعمل على تقديم افضل درجة من الأمان والرفاهية لكافة الركاب ونحن سوف نعرض لكم أفضل عروض الحصول على سيارة سونيت بالتقسيط من عبد اللطيف جميل بـ 700 ريال سعودي.

ارخص واقوى عروض تقسيط سيارة كيا سونيت

سيارة كيا سونيت من الممكن أن يقوم المواطن السعودي بالحصول عليها من خلال شركة عبد اللطيف جميل بسعر 64.550 ريال سعودي وتقسيط على 60 شهر بحيث أن يتم سداد دفعات شهرية تقدر بـ 700 ريال سعودي، والدفعة الأولى 37.815 ريال سعودي، الدفعة الأخيرة وهي دفعة التملك 25.981 بنسبة 35%، ومعدل النسبة السنوية 9% ومصاريف الإصدار 364 ريال بينما تكون الضريبة المضافة الإجمالية 11.686 ريال.

مواصفات سيارة كيا سونيت 2022

تعتبر سيارة كيا سونيت من ضمن سيارات كيا الحديثة التي تأتي بكثير من المواصفات والإمكانيات المميزة جداً والتي تتضمن ما يلي: