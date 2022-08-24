بمواصفات خرافية.. امتلك تويوتا كامري 2022 بالتقسيط على 5 سنوات شهري 500 ريال فقط اقوي العروض في السعودية

تعتبر سيارة تويوتا كامري 2022 هي من أشهر سيارات تويوتا، والتي حصلت عليها أسواق المملكة العربية السعودية للسيارات أكثر من مرة لكثرة ما يتم بيعها ولزيادة الطلب عليها، وقامت مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل بعمل عرض تقسيط على سعر السيارة يمكنك سداده على مدار خمس سنوات بقسط شهري قيمته 500 ريال سعودي مما سهلت الكثير على الأشخاص التي تبحث عن السيارة وترغب في شراءها لأنها سيارة تستحق فعلًا أن تقوم بشراءها.

مواصفات سيارة تويوتا كامري 2022 وإمكانياتها

تتميز السيارة بوجود عدد كبير جدًا من وسائل التكنولوجيا والترفيه وشاشة السيارة لعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية تبلغ 7 بوصة.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف الذكية كما أنها تعمل بنظام أمازون أليكسا.

نظام السيارة الصوتي يتكون من ست مكبرات صوتية وتعمل براديو ستالايت وتدعم خاصيتي البلوتوث والواي فاي.

تحتوي على أكثر من مخرج USB ومنفذ AUX ونظام المعلومات يتكون من شاشة أخرى مقاسها 9 بوصة سريعة الاستجابة وتعمل باللمس.

نظام ملاحة السيارة يعمل بالأقمار الصناعية وهناك خاصية شحن الهواتف اللاسلكية ومزودة بعدد من المميزات القياسية مثل التحكم ثنائي المناطق وتحتوي على فتحة من السقف بانورامية.

تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي وخاصية كشف النقاط العمياء على الطريق كما أنها مزودة بكاميرا خلفية محيطية.

ضمان تويوتا كامري موديل 2022

وضعت شركة “تويوتا” اليابانية ضمان على سيارة تويوتا كامري الجديدة لمدة خمس سنوات أو الذي يضمن لها السير حتى 36 ألف كيلو متر وبالنسبة للفئات الهجينة منها فضمانها يصل إلى ثماني أو عشر سنوات أي لمسافات تصل إلى 100 ألف و150 ألف ميل.

تقسيط عبد اللطيف جميل على سعر تويوتا كامري 2022

يبلغ سعر سيارة تويوتا كامري موديل 2022م في مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل 86 ألف ريال سعودي وهو سعر الكاش، ووضعت المجموعة أول قيمة للقسط الشهري والتي يمكنك تغييرها بحسب إمكانياتك المادية وهي 500 ريال سعودي، وأول قسط يمكنك دفعه للسيارة قيمته تبلغ 61 ألف و216 ريال سعودي بينما الدفعة الأخيرة قيمتها 39 ألف و560 ريال سعودي ويتم سداد هذه الأقساط على مدار خمس سنوات.