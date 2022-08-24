نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتقسيط سيارات تويوتا كورولا حالات نظيفة مستعملة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر اليوم آخر وأفضل سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط في سوق المملكة العربية السعودية، فهناك بعض المواقع الإلكترونية التي سهّلت عملية بيع وشراء السيارات من خلال رفع صورة ومواصفات السيارة على الموقع ورقم التواصل حتى تبحث عن السيارة التي تناسب أحلامك والإمكانيات التي تحتاج إليها وكذلك تناسب ميزانيتك وذلك بالنسبة إلى السيارات الجديدة والمستعملة أيضًا وسنقدم لكم حزمة من هذه السيارات التي تم عرضها على الموقع.

سيارات تويوتا مستعملة بالتقسيط في السعودية

تتمثل السيارات المستعملة التي تم تقديمها في سوق السعودية من شركة تويوتا فيما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا 2020 LXI

تعد سيارات الكورولا من تويوتا هي من أفضل السيارات على الإطلاق وليس فقط بالنسبة لسيارات شركة تويوتا اليابانية فقط، وتتميز هذه السيارة بأنها تستطيع المشي لمسافات تصل إلى حوالي 70 ألف كيلو متر، ولون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي، يمكنك شراء السيارة مستعملة بسعر يبدأ من 65 ألف و895 ريال سعودي من خلال الاتصال على رقم 0554415582.

2. سيارة تويوتا كورولا 2020 XLI

وتتميز هذه السيارة بنفس إمكانيات السيارة السابقة ولكنها تختلف في اللون حيث أن لونها رصاصي داكن وأقصى مسافة لها هي 80ألف كيلو متر، سعر بيع السيارة 66 ألف و930 ريال سعودي ومتوفرة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ولمعرفة أي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 0554415582.

3. سيارة تويوتا كورولا 2020 XLI

هي نفس السيارتين السابقتين من نفس الفئة XLI وسنة الإصدار ولكن تختلف عننهم في بعض المواصفات وحالتها وسعرها حيث أن لون السيارة هو اللون الأبيض وسعر بيعها من مدينة جدة يبدأ من 66 ألف و125 ريال سعودي وتعمل بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من عدة نقلات مختلفة ولأي معلومات إضافية عليكم بالاتصال على رقم 0554415582.

4. سيارة تويوتا فورتشنر 2022

وبالنسبة إلى سيارة تويوتا فورتشنر التي تم إصدارها العام الجاري 2022م فهي سيارة متطورة ويمكنك شراءها مستعملة بسعر يبدأ من 126 ألف و385 ريال سعودي من مدينة جدة السعودية وهي سيارة كبيرة الحجم تتكون من خمسة أبواب بلون خارجي أبيض ولأي تفاصيل أخرى يمكنكم الاتصال على رقم 0554415582.