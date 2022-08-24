انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هيونداي النترا HD 2023.. هي غالية بس تستاهل الفلوس اللي محوشها والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هيونداي النترا HD 2023

رياض - احمد صلاح - إليكم سعر ومواصفات الإصدار الجديد من هيونداي النترا HD 2023 خاصة أن كافة الفئات والإصدارات القديمة من الشركة ارتفعت أسعارها مجددا مع موجة الغلاء التي تشهدها البلاد، ويقدر مبلغ الارتفاع بحوالي 5000 جنيه مصري تقريبا، والأمر سيان بالنسبة لسيارات وإصدارات الشركات الأخرى، فهي أيضًا تعرضت للموجة ذاتها، في مثالنا هذا سوف نستعرض لكم أبرز ما تتميز به سيارة هيونداي الجديدة وسعرها في السوق المصري المحلي للسيارات.

تحرص شركة هيونداي على رفد إصداراتها عامة بتجهيزات تقنية خاصة تلك المتعلقة بالحماية، لنلاحظ أن كل إصدار جديد يحمل معه نظام حمايةو متطور أكثر من الإصدار الي سبقه بنظم مواكبة لتطور تكنلوجيا حماية العربة ومن فيها من سائقين وركاب، ماعدا تجهيزاتها المتعلقة بالرفاهية من تكييفات، شاشات وسبل مخصصة للراحة، ولا تنسى أن معظم سيارات هيونداي تتميز بالمساحة الداخلية لها مقارنة بكثير من السيارات فمساحة التخزين الالخلفية وحدها تعادل 402 لتر.

سعر هيونداي النترا HD 2023 في مصر

هيونداي النترا HD 2023

ليس فط تجهيزات الحماية والرفاهية التي تحرص عليها هيونداي، إنما أيضًا تجهز سياراتها بجنوط قوية مثلا هذا الإصدار تم تزويده بجنوط رباعية رياضية مقاسها 16 بوصة، وسعة محركها تبلغ 1600 CC كما أنه متصل بناقل حركة رباعي الأداء يولد 121 حصان، وأخيرًا فإن السعر في مصر يبدأ ب 345 ألف جنيه بالنسبة للفئة الأولى وينتهي ب 375 ألف جنيه بالنسبة للفئة الرابعة.