انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023.. غليت أوي بس مش خسارة فيها والان مع التفاصيل

سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

رياض - احمد صلاح - جميع عشاق السيارات يبحثون باستمرار عن سعر ومواصفات سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، وذلك بعد ارتفاعها الجديد بالقيمة التسويقية في السوق المحلين وهذا لكل الفئات المقدمة من هذه النسخة التي تنتمي للفئة الرياضية ذات الاستعمالات المتعددة وهذه الزيادة تقدرت بنسبة وصلت لـ 5000 جنيه.

ويوجد في سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ابعاد خارجية وصلت 4505 مم للطول الكلي، والعرض يصل لـ 1837 مم و1670 مم للارتفاع، وأيضاً ترتكز على جنوط رياضية تصل لـ 18 بوصة وقاعدة عجلات طولها يصل لـ 2670 مم، ومساحة التخزين الخلفية تصل لـ 414 لتر.

سعر ومواصفات سيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

ويوجد في السيارة الكثير من التجهيزات ومن أهمها منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق وبرنامج الذي يخص التوزيع الإلكتروني، وأنظمة التحكم في الصعود والنزول من المرتفعات وبرنامج الثبات الإلكتروني ومثبت السرعة ودعم كل المكابح، وبها محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو وينتج قوة 145 حصان و210 نيوتن.

الفئة الأولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 395 ألف جنيه بدلاً من 390 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بسعر 430 ألف جنيه بدلاً من 425 ألف جنيه.