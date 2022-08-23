نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات بيك اب في السعودية مستعملة بأسعار ممتازة من 7 ألاف فيما فوق في المقال التالي

سيارات بيك اب في السعودية مستعملة بحالات جيدة وممتازة بأسعار ممتازة حيث تبدأ من 7 ألاف ريال وأكثر على حسب احتياج العميل، تتمتع سيارات البيك اب في السعودية بشعبية كبيرة فإنها تستخدم في الشركات لنقل البضائع أو الحيوانات أو الأثاث أو يستخدمها الأفراد لمصالحهم في الدوام، ومن هذا الصدد نعرض اشهر سيارات البيك اب مستعملة في السعودية بأسعار جيدة ومنافسة في السوق المحلي مع عرض المعلومات والمواصفات لكل سيارة وعداد الممشى فيما يلي. سيارات بيك اب في السعودية مستعملة نيسان نافارا موديل 2010 مستعملة سيارة بيك اب نقل تصلح للأفراد أو الشركات تعمل على محرك سعته 2400 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات خماسي السرعات، تنتج نافارا من القوة 160 حصان وعزم دوران 233 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة 60 ألف كم.

موقع التواجد السيارة في مدينة أبها بمنطقة الخشع.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، مرايات ونوافذ كهربائية، مثبت سرعة، نظام ملاحة، نظام مانع انغلاق الفرامل، نظام حماية، راديو، بلوتوث، مشغل أم بي ثري، مدخل يو اس بي.

سعر نيسان نافارا مستعملة في السعودية 7 ألاف ريال. تويوتا هايلوكس موديل 1994 مستعملة من اشهر سيارات البيك اب مبيعاً بفضل محركاتها وهيكلها القوي، حيث تسع 2400 سي سي مع ناقل حركة يدوي ذو 4 أسطوانات و 5 سرعات، تنتج هايلوكس من القوة 188 حصان وعزم دوران 244 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة 500 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدية الرياض بحي الملز.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب وتلف نتيجة الاستهلاك.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، وسائد هوائية، راديو.

سعر تويوتا هايلوكس 94 مستعملة في السعودية 14 ألف ريال. نيسان بيك اب موديل 2003 مستعملة سيارة نقل ومن أشهر السيارات في السعودية تعمل على محرك سعته 2400 سي سي تنتج قوة 155 حصان وعزم دوران 218 نيوتن. متر، والناقل الحركة الخاص به يدوي رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات التي استهلكتها السيارة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الرياض بمنطقة طيبة.

السيارة بحالة جيدة بها تلف وشقوق بسيطة نتيجة الاستعمال.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، مثبت سرعة، راديو، بلوتوث، مشغل أم بي ثري، أنظمة حماية، مرايات ونوافذ كهربائية، مصابيح ضوئية.

سعر نيسان بيك اب مستعملة في السعودية 14 ألف ريال. عمر شويل - جدة سيارات بيك اب في السعودية مستعملة بأسعار ممتازة من 7 ألاف فيما فوق - ثقفني

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