نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا مستعملة أوتوماتيك للبيع بالسعودية بسعر معقول في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا مستعملة للبيع بالسعودية، سيارات تويوتا من أجود وأقوى السيارات المتواجدة في سوق المستعمل بالمملكة العربية السعودية حيث تشتهر سيارات تويوتا بأنها صناعة يابانية لها شهرة كبيرة ما بين الأفراد لما لها من مزايا فريدة من نوعها سواء من المحركات أو القوة في الأداء والقوة على الطريق والتوفير في استهلاك الوقود، كما تمتاز سيارات تويوتا المعروضة للبيع في العروض التالية بأنها أوتوماتيك تحكم في سرعات السيارة، كما أنها تحمل مواصفات مجلس التعاون الخليجي، التي تتحمل الظروف الجوية والتضاريس بالطرق الوعرة، وتسهل على القائد السير بسلاسة وسهولة على الطريق.

سيارة تويوتا مستعملة اوتوماتيك للبيع بالسعودية

كما تمتاز سيارات تويوتا المستعملة المعروضة بأن لها أسعار منخفضة في متناول اليد، ويمكنك الاستفادة من العروض لبيع السيارات المستعملة سواء بطريقة سداد كاش أو بالتقسيط ومن المالك الأصلي أو من المعارض الموثوق بها.

سيارة تويوتا كورولا مستعملة بــ 5000 ريال سعودي

تويوتا كورولا طراز 2005 مستعملة بحالة جيدة من الداخل والخارج، سيارة كورولا بها ناقل حركة أوتوماتيك قير بأكثر من سرعة، الموديل 2005، عداد الممشى للسيارة سجل قراءة الأميال المقطوعة بنحو 416 ألف كيلو متر، السيارة تويوتا كورولا فئة نصف فل.

سعر السيارة تويوتا كوورلا طريقة السداد كاش 5000 ريال سعودي. طلاء السيارة من الخارج باللون الفضي بدون خدوش رش تجميلي فقط. السيارة تتواجد في مدينة الرياض بالمملكة. مواصفات السيارة الإقليمية بموصفات مجلس التعاون الخليجي. تحتوي السيارة على خاصية أمان بنظام أنذر مانع السرقة. كما أن السيارة بها مساعد فرامل بخاصية بي أي. كما أن السيارة بها ميزة توزيع قوة فرامل الكتروني.

سيارة تويوتا راف فور مستعملة أوتوماتيك

السيارة معروضة للبيع في مدينة جدة بالمملكة، سيارة تويوتا راف فور موديل عام 2007، حالة السيارة المعروضة مستعملة، لون السيارة من الخارج باللون الأبيض اللؤلؤي، نوع السيارة عائلية فارهة صالون داخلي كبير.