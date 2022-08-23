ب 700 ريال احصل علي سيارة هيونداي اكسنت 2023 قسط شهري بإمكانيات عالية اقوي عروض التقسيط من عبد اللطيف جميل

ب 700 ريال احصل علي سيارة هيونداي اكسنت 2023 قسط شهري، يبحث كثير من الأشخاص عشاق السيارات عن أفضل أنواع الحديثة والمتطورة وأسعار مناسبة لكي يتمكنوا من شراء سيارة بالتقسيط وخاصة سيارة هيونداي اكسنت 2023 التي تتميز بالقوة والفخامة ويمكن الحصول عليها من مجموعة عبد اللطيف جميل للتمويل في المملكة السعودية الذي يقوم بتقديم عروض مميزة للجميع ويوجد مميزة على سيارة اكسنت الجديدة بقسط شهري يبدأ من 700 ريال سعودي ومدة السادات تصل إلى خمس سنوات وبالتالي سوف نوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بسيارته هيونداي اكسنت 2023.

ب 700 ريال احصل علي سيارة هيونداي اكسنت 2023 قسط شهري من عبد اللطيف جميل

بالنسبة لعروض تقسيط سيارة هيونداي 2023 من مجموعة عبد اللطيف جميل حيث يمكنك الحصول على هذه السيارة ب 55,967 ريالا سعوديا أما بالنسبة القسط الشهري الخاص بهذه السيارة يصل قيمته إلى 700 ريال وبالتالي يمكنك السداد لمدة تصل إلى خمس سنوات أما بالنسبة للدفعة الأولى من السيارة قيمتها تصل إلى 28,000 1495 تكون حوالي 22,526 ريالا سعوديا.

مميزات سيارة هيونداي اكسنت 2023

تتميز هذه السيارة بوجود محرك يصل إلى 1,600 سي سي وقوة الحصان تصل إلى 125 أما بالنسبة معدل البنزين الخاص بالسيارة يصل إلى 7.4 لترات لكل كيلو 100 كيلو ويوجد فيها ناقل الحركة أوتوماتيكيا يتكون من أربع سرعات مميزة ويوجد فيها دفع أمامي.

أما بالنسبة لعزم الدوران سيارة هيونداي اكسنت يصل إلى 156 نيوتن وسرعة تصل إلى 192 كلم خلال 60 دقيقة.

كما تتميز أيضا السيارة بوجود مخرج هواء 2 فولت ومصابيح أمامية ليد متطورة كما يوجد نظام تعديل مقعد السائق في عدة اتجاهات ويوجد فيها خاصية التحكم في الفرامل وأنظمة مانعة للانغلاق وشاشة السيارة مقاسها يصل إلى سبع بوصات ويوجد فيها فتحة سقف بانورامية وتتميز بوجود مثبت سرعة.

مواصفات سيارة هيونداي اكسنت 2023