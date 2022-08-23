السيارة الجبارة وصلت البلاد…سيارة كيا سبورتاج 2023 بمواصفات جبارة ومميزات عاليه وأسعار لا تقبل المنافسة

سيارة كيا سبورتاج 2023 بمواصفات جبارة ومميزات عاليه وأسعار لا تقبل المنافسة، تعد سيارة كيا سبورتاج 2023 من السيارات التي تتميز بالتكنولوجيا والتقنية العالية، تندرج هذه السيارة تحت فئة الكروس، وهذه الفئة يتنافس فيها الكثير من السيارات مثل، سيارات شيفرولية اكوى يونيكس، تويوتا راف فور و تعتبر هذه السيارات هي المنافسة لسيارة كيا سبورتاج 2023، يتم طرحها في السوق بموديلات عصرية وتقنيات مختلفة حيث أن لها تصميم مميز من الخارج بالإضافة إلى مميزاتها الداخلية.

سيارة كيا سبورتاج 2023 بمواصفات جبارة

إن سيارة كيا سبورتاج 2023 سيارة عملية ورياضية والتي قد تتميز بالكثير من المواصفات وهي كالتالي:-

تتميز السيارة بتصميمها الرياضي العصري.

تتميز بالتكنولوجيا والفخامة.

تظهر عليها مرمى كيا بطريقة محترفة.

تأتي السيارة بطول 4.6 متر وعرض 1.8 متر وارتفاع 1.7 متر.

تسع سيارة كيا سبورتاج 2023 5 ركاب.

المصابيح الأمامية من نوع LED.

إضاءة أمامية أوتوماتيكية التحكم بالكامل.

إضاءة نهارية مدمجة

تأتي عجلات تسع سيارة كيا سبورتاج 2023 من المعدن مقاس 17 بوصة.

وسائد هوائية للسائق و الراكب الأمامي.

نظام تثبيت السرعة.

فتحات مكيف خلفية.

المرايا الخارجية كهربائية الضبط مع وجود مؤشر للانعطاف.

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

توجد سيارة كيا سبورتاج في السعودية بنظامين للمحرك وهما كالتالي:-

محرك سيارة كيا سبورتاج سعة 2 لتر بنزين، ينتج قوة 160 حصان،يتصل بناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات مختلفة، يتميز بنظام دفع رباعي، كفاءة استهلاك الوقود 16.2 و 14.8 كم/لتر بالتنسيق مع نظام الدفع.

المحرك الثاني من سيارة كيا سبورتاج سعة 1.6 لتر ينتج قوة 180 حصان، يتصل بناقل حركة أوتوماتيك 7 سرعات مختلفة بمزدوج كلتش، يتميز بنظام الدفع الرباعي مع كفاءة استهلاك الوقود 14 كم/لتر.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023 في السعودية

لقد حصلت سيارة كيا سبورتاج على جيل جديد من حيث المواصفات والحركة، يتوفر الموديل الجديد ل 2023 عند الوكيل الحصري لشركة كيا الجبر للسيارات.

تأتي السيارة بسعر يبدأ من 96.023 شاملة الضريبة.

أسعار كيا سبورتاج 2023 في مصر