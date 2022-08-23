وحش السيارات من كيا وصل البلاد…سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها غير قابلة للتنافس

سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، تعتبر السيارة صناعة كورية ضمن سيارات الهاتشباك تتميز بموتور ذو أداء عالي وتصميم مميز تتوفر قطع غيارها في الأسواق بسهولة و تشمل العديد من وسائل الأمان، من سيارات الجيل الخامس التي تعمل عن طريق الدفع الرباعي المدمج، سوف تتوفر السيارة في الأسواق مع نهاية العام.

سيارة كيا سبورتاج Kia Sportage 2023

سوف نقدم لكم كل ما يخص سيارة كيا سبورتاج 2023 من مواصفات ومميزات وأسعارها في السعودية

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2023

زودت سيارة كيا سبورتاج 2023 بمحرك ذو قوة تصل إلى 180 حصان بالإضافة إلى سعة تقدر بنحو 1.6 حصان.

يبلغ طول دوران كيا سبورتاج نحوه 265 نيوتن لكل متر ويعمل عن طريق ناقل حركة مزدوج أوتوماتيك

يحتوي ناقل الحركة على سبع سرعات مختلفة كما تتوفر نسخة أخرى من كيا سبورتاج 2023

تتضمن ناقل حركة يدوي بست سرعات.

كما أن كيا سبورتاج 2023 تشمل خيار آخر من المحرك

تبلغ سعته 2 لتر مزود بشاحن توربيني.

والمحرك من نوع الديزل الذي يعمل بعزم دوران يقدر بنحو 417 نيوتن لكل متر.

أبعاد سيارة كيا سبورتاج 2023

يبلغ طول سيارة كيا سبورتاج 2023 نحو 4660 ملليمتر بينما ارتفاعها 1660 مللي متر.

نحو 4660 ملليمتر بينما ارتفاعها 1660 مللي متر. كما يقدر عرضها بنحوه 1865 مليمتر يبلغ طول قاعدة العجلات 2755 متر.

وسائل أمان سيارة كيا سبورتاج 2023

يتوفر بها حزام أمان خلفي.

كما تدعم نظام EBD.

تحتوي على جهاز انذار ومثبت سرعة.

تدعم نظام مانع الانغلاق ABS.

الكماليات في كيا سبورتاج 2023

تشمل سيارة كيا سبورتاج 2023 زجاج كهربائي أمامي و خلفي.

زجاج كهربائي أمامي و خلفي. تحتوي على منافذ يو اس بي.

تدعم نظام البلوتوث .

تشمل المقصورة الداخلية للسيارة مكيف للهواء.

يوجد بها شاشة لعرض المعلومات.

لا تدعم نظام الريموت كنترول.

أسعار سيارة كيا سبورتاج 2023

تتوفر سيارة كيا سبورتاج 2023 بخمس فئات مختلفة:

الفئة الأولى EX بسعر 97,000 ريال سعودي.

الفئة الثانية كيا سبورتاج 2023 Nightfall بسعر 120 ألف ريال سعودي.

بينما الفئة الثالثة Ex بسعر 120 ألف ريال سعودي.

الفئة الرابعة SX Turbo بسعر

131.000 ريال سعودي.

أخيرًا الفئة الخامسة X-line لم يتم الإعلان عن سعرها بشكل رسمي حتى الآن.

عيوب سيارة كيا سبورتاج 2023