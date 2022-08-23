نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرصه للشراء.. سيارات كيا بيجاس مستعملة كاش وبالتقسيط حالات ممتازة في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات كيا مستعملة بالتقسيط في السعودية، سيارات الكيا هي السيارات الأشهر حول العالم وتعتبر هذه الماركة هي من أوائل الماركات التي سمعنا عنها حتى بدون أن نراها نظرًا لشهرتها الواسعة وموثوقيتها العالية بين شركات السيارات العالمية والمحلية، وهناك حزمة من بعض سيارات كيا المستعملة موجودة في سوق المملكة العربية السعودية في مناطق مختلفة منها والتي سنقوم بتوضيح مواصفات كل سيارة والسعر المقدمة به وطرق التواصل مع مالك السيارة لشرائها أو للتفاوض بشأنها.

سيارات كيا مستعملة بالتقسيط في السعودية

طرق التواصل مع مالك السيارة واحدة وهي من خلال الاتصال على رقم 0554415582 من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية وتتميز كل سيارة من السيارات المقدمة بما يلي:-

1. سيارة كيا بيجاس LX 2020

تم تقديم السيارة بسعر يبدأ من 39 ألف و100 ريال سعودي، ولون السيارة من الخارج هو اللون الأبيض ومزودة بشبك أمامي عريض لونه أسود وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي، تتراوح أقصى مسافة يمكن أن تصل إليها السيارة بين 90 ألف و 100 ألف كيلو متر ومتوفرة في مدينة جدة وهي سيارة متاحة للتمويل.

2. سيارة كيا بيجاس 2020

تعتبر من أفضل سيارات الكيا بيجاس التي تم تقديمها في عام 2020م، سعر بيع السيارة وهي موجودة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية يبدأ من 38 ألف و870 ريال سعودي، لون السيارة من الخارج هو اللون الرصاصي وعدد أبوابها أربعة أبواب وأقصى مسافة يمكن أن تصل إليها السيارة هي 90 ألف كيلو متر.

3. سيارة كيا بيجاس LX 2020

تعد سيارة كيا بيجاس 2020 من افضل سيارات كيا وهي نفس السيارة السابقة حيث أنها من نفس الفئة LX ولكن تختلف في أن الشبك الأمامي أكبر نسبيًا من السيارة السابقة وسعر بيع السيارة يبدأ من 40 ألف و480 ريال سعودي ومتوفرة الآن في مدينة جدة بممشى يبلغ أقصاه بين 80 ألف حتى 90 ألف كيلو متر مسافة.

4. سيارة كيا بيجاس LX 2020

وكذلك سيارة كيا بيجاس تتميز بنفس مواصفات السيارات السابقة ولكن تختلف في أنها يمكن أن تسير حتى مسافات تصل إلى حوالي 80 ألف كيلو متر وسعر بيع السيارة يبدأ من 40 ألف و825 ريال سعودي.