نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كورولا وكيا بيجاس ارخص سيارات مستعمله كاش وتقسيط حالات كالجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعمله بالتقسيط في السعودية، من أكثر ما يبحث عنه الأشخاص في الوقت الحالي هو السيارات المستعملة ويوفر لكم سوق المملكة العربية السعودية أفضل سيارات مستعملة بأسعار مناسبة وبالإضافة إلى ذلك هناك إمكانية تقسيط سعر السيارة على مدار فترات معينة بحسب سعر كل سيارة، وهذه فرصة عظيمة يجب على كل باحث عن سيارة اغتنامها ولا بأس بشرائك للسيارات المستعملة ففي بعض الأحيان تكون أفضل من السيارات الحديثة التي يتم تقديمها بأسعار مبالغ فيها.

سيارات مستعمله بالتقسيط في السعودية

من أبرز السيارات المستعملة المقدمة في السوق السعودية بأسعار يمكن تقسيطها هي كل مما يلي:-

1. سيارة تويوتا كورولا XLI 2020

تم تقديم السيارة في عام 2020 وهي فئة إكس إل آي وهي متاحة للتمويل بسعر كاش يبدأ من 65 ألف و895 ريال سعودي ويمكنك تقسيطها بالتواصل ع مالك السيارة على رقم 0554415582 والسيارة متوفرة في مدينة جدة وتعمل بناقل حركة أوتوماتيكي وأقصى ممشى لها يتراوح بين 60 ألف حتى 70 ألف كيلو متر.

2. سيارة نيسان صني SV 2020

أما سيارة نيسان صني فئة SV فتم تقديمها في عام 2020 في اليابان، والسيارة متوفرة الآن بسعر يبدأ من 38 ألف و870 ريال سعودي، وأقصى مسافة يمكن أن تقطعها تتراوح بين 100 ألف حتى 120 ألف كيلو متر، وهي سيارة لونها أبيض تتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 0554415582.

3. سيارة كيا بيجاس LX 2020

سيارات كيا بيجاس من أفضل سيارات كيا اليابانية، والسيارة متاحة الآن في مدينة جدة للبيع مستعملة بسعر يبدأ من 39 ألف و100 ريال سعودي وتتراوح مسافات السيارة القصوى بين 90 ألف حتى 100 ألف كيلو متر وتعمل أوتوماتيكيًا بوقود البنزين ويمكنك الحصول على معلومات إضافية من خلال التواصل مع مالكها على رقم 0554415582.

4. سيارة كيا بيجاس 2020

تعتبر السيارة من السيارات الأكثر بحثًا وإقبالًا وهي من الموديلات الجديدة والمتطورة التي تم تقديمها في عام 2020م وتعمل أوتوماتيكيًا بمحرك قوي، أقصى مسافة يمكن أن تصل إليها السيارة هي 120 ألف كيلو متر ومتوفرة في جدة بسعر كاش يبدأ من 38 ألف و870 ريال سعودي ولأي تفاصيل أخرى اتصل على رقم 0554415582.