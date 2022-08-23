سيارات كيا مستعملة للبيع بسعر منخفضة وبإمكانيات عالية

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لكل من يبحث عن سيارة بإمكانيات عالية الجودة والصنع والمواصفات وبسعر منخفض جدا يناسب دخل المواطن السعودي البسيط يقدم سوق أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 4000 ريال سعودي. سيارة كيا ريو سنة الصنع 2010 مستعملة للبيع متوفر للبيع الفوري سيارة كيا ريو سنة الصنع 2010 مستعملة متوفرة في مدينة عرعر.

تباع السيارة كيا ريو مستعملة بسعر 4000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة كيا ريو سجل 300000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة كيا ريو أوتوماتيك.

السيارة كيا ريو متوفرة بلون خارجي فضي.

الوقود المستخدم في السيارة كيا ريو البنزين.

السيارة كيا ريو متوفر بها مكيف ومرايات ضم إغلاق ونوافذ كهربائية خلفية.

نظام الصوت في السيارة به بلوتوث ومشغل دي في دي ومشغل إسطوانات ومبدل أقراص.

السيارة بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق وسادة هوائية جانبية وحساسات.

السيارة كيا ريو مزودة بكاميرا خلفية ومثبت سرعة ومقاعد كهربائية وكشافات ضباب.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة كيا ريو مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 009595269673.

متواجد للبيع في الأسواق سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2005 مستعملة.

السيارة تويوتا كامري متواجدة للبيع في مدينة أبها.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري مستعملة 8000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كامري سجل 188000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كامري متاحة بلون خارجي أزرق.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كامري البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كامري مستعملة يمكنك الإتصال على الرقم 0596148618 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966596148618. للبيع سيارة تويوتا ياريس سنة الصنع 2013 مستعملة متوفر سيارة تويوتا ياريس سنة الصنع 2013 مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا ياريس مستعملة 9000 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا ياريس سجل 9000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا ياريس مانيوال.

السيارة تويوتا ياريس متواجدة بلون خارجي أبيض.

كما أن الوقود المستخدم في السيارة تويوتا ياريس البنزين.

السيارة تويوتا ياريس مستعملة مزودة بإنذار. عمر شويل - جدة سيارات كيا مستعملة للبيع بسعر منخفضة وبإمكانيات عالية - ثقفني

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