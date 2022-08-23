نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي مستعملة بأرخص الأسعار بالسعودية تبدأ من 7,500 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات المستعملة بالسعودية, أصبح الآن بإمكانك شراء سيارة الأحلام بكل سهولة من سوق المستعمل فمتواجد كافة الموديلات والماركات الحديثة، فالسيارة أصبحت الآن من أساسيات الحياة لتسهل كافة أمورنا اليومية فلا يوجد إستغناء عنها ولاكن مع زيادة الأسعار أصبح التوجه للسيارات المستعملة أكثر من قبل.

والجدير بالذكر أن السيارة هيونداي تعتبر من أكثر السيارات مبيعاً، ففي 1984 ميلادي بدأ تصديرها الي كندا وتجاوزة المبيعات الكندية في ذات الوقت التوقعات إلى حد كبير وفي عام 1986 بدأ بيع السيارة هيونداي بالولايات المحتدة الأمريكية وتواصلت إنتشاره في العالم أجمع حتى احتلت المرتبة الثانية عام 2004 في ًالجودة الأولية” وهى الآن واحدة من أكثر 100 علامة تجارية قيمة بجميع أنحاء العالم.

سيارة هيونداي النترا 2011

متوفرة الآن للبيع سيارة مستعملة بحالة جيدة موديل هيونداي فئة إلنترا 2011 توجد السارة بمدينة الرياض، السيارة تتميز بمواصفات خليجية لتحمل درجات الحرارة العالية والعوامل الجوية بالخليج ، يقر المالك في الإعلان على أن هيكل السيارة بحالة جيدة ولا تتعرض للحوادث كما أنها تتمتع بالدهان الأصلي لها، السيارة تعمل بالبنزين وناقل الحركة أوتوماتيك واللون الخارجي لها فضي.

يريد المالك مبلغ مالي قدرة 30,00.0 ريال سعودي وطريقة الدفع المرغوب هى الكاش فقط لا يوجد أى نية للتقسيط.

المزايا المُعلن عنها المتوفرة بالسيارة هيونداي إلنترا هى إنها يتواجد بها مرايا كهربائية، ومكيف ذات حالة جيدة، وسنترلوك لزيادة الأمان وقت القيادة، كما أن نظام الصوت بها عبارة عن مدخل AUX/USB.

سيارة هيونداي سوناتا 2008

للبيع سيارة مستعملة بحالة جيدة موديل هيونداي سوناتا إصدار عام 2008 جاهزة للفحص قبل الشراء، السيارة هيونداي مصنعة بمواصفات خليجية، الهيكل بحالة جيدة يوجد فقط بعض العيوب والدهان الخاص بالسيارة اعيد دهنه جزئياً، عداد الممشي الخاص بالسيارة منذ سنة الصنع وحتى الآن سجل مسافة تصل إلى 29,000 كيلو متر كما أن ناقل الحركة أوتوماتيك وهى تعمل بالبنزين.

المبلغ المطلوب في السيارة المستعملة Hyundai sonata يصل إلى 10,000 ريال سعودي والدفع كاش فقط.

السيارة تتمتع بدهان خارجي ذات لون ذهبي، نظام الصوت بها عباره عن بلوتوث ومدخل AUXوUSB.

سيارة هيونداي اكسنت 2005

السيارات المستعملة أصبحت لها مكانة في سوق التجارة بسبب تزايد الأسعار في الآونة الأخيرة مما دفع الكثير من المواطنين اللجوء لسوق المستعمل، فأصبح الان سهولة الحصول على السيارة المرغوب بها بالموديل والماركة والمزايا، ومن أفضل الموديلات المتاحة هو السيارة هيونداي التي سوف نتناول واحدة منها الآن بالتفصيل.

السيارة هيونداي أكسنت 2005 مستعملة ولاكن بحالة جيدة متواجدة مع المالك الاول بمدينة الرياض ذات مواصفات خليجية لتحمل العوامل المناخية، ناقل الحركة بالسيارة يدوي.

السيارة أكسنت يطلب المالك بها مبلغ مالي 7,500 ريال سعودي كاش فقط ويسهل التواصل معه عبر الوتساب على الرقم التالي للإستفسار أكثر عن السيارة مزاياها وعيوبها، السيارة بدهان خارجي ذات لون ذهبي.