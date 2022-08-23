نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي بسعر رخيص مستعملة للبيع في السعودية في المقال التالي

سيارات هيونداي تعتبر الأكثر طلبا من بين جميع السيارات المستعملة، التي تعرض للبيع في السعودية، لأنها تحتوي على قفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وريموت كنترول، ومرايات كهربائية وغيرهم من المميزات الرائعة، لذلك سوف نتحدث اليوم عن سيارات هيونداي المستعملة. سيارة هيونداي النترا ٢٠١٩ مستعملة للبيع سيارة هيونداي النترا ٢٠١٩ تتمتع بلون أبيض لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بريموت كنترول، وحساسات خلفية وأمامية، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد، ومرايات أمامية تعمل بالكهرباء، ونوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة جنوط وقفل مركزي خاص بقفل الأبواب، وكاميرا خلفية وسبويلر، ونظام تحكم بالطارة.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١٥٨,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة حفر الباطن.

تعرض سيارة هيونداي النترا ٢٠١٩ للبيع بسعر ٣٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٣,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٥٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0595031057,+966595031057. للبيع سيارة هيونداي سانتافي ٢٠٠٩ المستعملة سيارة هيونداي سانتافي ٢٠٠٩ تتمتع بلون فضي لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات ضم للإغلاق، ونظام إيموبليزر يحمي السيارة من السرقة، وكشافات ضباب، ومشغل دي في دي، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد، ومكيف ذات برودة عالية.

يوجد بهذه السيارة فتحة سقف، وباور، وريموت كنترول، وزجاج فاميه، ونوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء، ومبدل أقراص، وجهاز إنذار.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٨٧,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة الخرج.

تعرض سيارة هيونداي سانتافي ٢٠٠٩ للبيع بسعر ١٨,٠٠٠ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 0581915748,+966581915748. سيارة هيونداي اكسنت ٢٠٠٨ المستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي اكسنت ٢٠٠٨ تتمتع بلون أحمر غامق، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمقاعد أمامية وخلفية مصنوعة من الجلد والقماش الجيد.

يوجد بهذه السيارة مرايات أمامية لونها أحمر غامق مثل لون السيارة من الخارج

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٢٧٦,٠٠٠ كم. عمر شويل - جدة سيارات هونداي بسعر رخيص مستعملة للبيع في السعودية - ثقفني

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