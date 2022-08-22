نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة هيونداي وتويوتا بأسعار ممتازة وحالات مفاجأة في المقال التالي

تحتل سيارات تويوتا وكذلك سيارات هيونداي مكانة متقدمة في المملكة العربية السعودية بفضل الإمكانيات الجبارة التي تقدمها هذه السيارات الناجحة خاصة في سوق السيارات المستعملة لكونها اعتمادية وتمتلك سعر إعادة بيع قوي، وتقدم الشركات المشار إليها تشكيلة من الموديلات القوية منها يارس وكامري ولاندكروزر وكورولا في الأولى أما في الثانية هناك النترا وكريتا وتوسان وغيرها من الموديلات الجبارة والناجحة للغاية بالمملكة. تويوتا يارس رخيصة بحالة قوية وسعر مفاجأة وممشى قليل هناك سيارة تويوتا يارس موديل 2015 في الرياض، قير السيارة عادي.

وفي الوقت نفسه السيارة نظيفة جدا من الصدام إلى الصدام سعر السيارة 28 ألف و500 ريال.

السيارة من الخارج بحالة متميزة جدا، كفرات السيارة قوية، صالون السيارة بحالة جيدة.

ممشى السيارة هو 100 ألف كيلومتر، نور صالون السيارة يعمل بحالة جيدة.

مرايا السيارة الجانبية بدون ملاحظات إطلاقا وبحالة متميزة.

القير والمحرك يعملان بدون مشكلات والصيانات الدورية للمحرك وحالة عضلات السيارة قوية.

الكشافات الأمامية والخلفية بدون خدوش أو كسور ولا تعاني من أي مشكلات ولا تحتاج إلى تلميع. سيارات مستعملة هيونداي وتويوتا بأسعار ممتازة وحالات مفاجأة هناك سيارة النترا موديل 2019 ممشى السيارة هو 74 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه قير السيارة اتوماتيك، السيارة باللون الأبيض.

سعر السيارة هو 55 ألف ريال سعودي قابل للنقاش.

حالة البودي الخارجي للسيارة جيد وكذلك حالة القير والمحرك.

زجاج السيارة بحالة قوية ولا يحتاج إلى أي تعديل وكذلك حالة السيارة.

السيارة في أبها والمحرك يعمل بالبنزين. النترا موديل 2017 بسعر قوي وحالة جيدة وممشى منخفض هناك سيارة النترا موديل 2017 في أبها، ممشى السيارة هو 256 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة بمكينة 2000 سي سي، ملاحظات السيارة ما يلي.

الجهة اليسرى من السيارة متفرق الرش مع أجزاء من الكابوت، سعر السيارة هو 36 ألف ريال سعودي.

السعر قابل للتفاوض البسيط للجادين، السيارة لونها أبيض من الخارج، وحالتها من الداخل جيدة.

حالة المرايات الجانبية جيدة وحالة الكشافات جيدة، حالة البودي جيدة بتقييم 8 من 10.

وفي الوقت نفسه كفرات السيارة جديدة وجميع الصيانات الدورية يتم إجرائها في مواعيدها. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة هيونداي وتويوتا بأسعار ممتازة وحالات مفاجأة - ثقفني

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