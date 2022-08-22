نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات أوتوماتيك مستعملة في جدة بـ7 ألاف ريال وطالع لمحدودي الدخل في المقال التالي

سيارات أوتوماتيك مستعملة في جدة كما يسعى كل مواطن أو مقيم في المملكة السعودية عن شراء سيارات ذو ناقل حركة أوتوماتيك والابتعاد عن السيارات المانيوال أو العادية لزيادة الراحة والرفاهية أثناء القيادة علاوة على أن السيارات الأوتوماتيك سهلة أثناء القيادة وتسهل على القيادي التحكم في السيارة بشكل أسرع وأيسر، نعرض مجموعة كبيرة من السيارات المستعملة بناقل حركة أوتوماتيك المعروضة داخل السوق السعودي بأسعار خاصة تبدأ بسعر 7 ألاف ريال مع المواصفات وعدد المسافات المقطوعة على النحو التالي. سيارات أوتوماتيك مستعملة في جدة فورد كابري موديل 2000 مستعملة سيارة سيدان أوتوماتيك عائلية تتميز بمحرك رباعي الأسطوانات وله من السعة الترية 2000 سي سي وتنتج قوة 112 حصان وقوة عزم دوران 175 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 10 ألاف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الروابي.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج، فقط عجلة القيادة تحتاج إلى إصلاح.

تحتوي على مكيف، مقاعد من الجلد، وسائد هوائية، مدخل يو اس بي، كاميرا مراقبة خلفية.

سعر فورد كابري مستعملة في جدة 8 ألاف ريال. دودج جراند كرفان موديل 1998 مستعملة سيارة تعمل بنظام الدفع الرباعي الناقل الحركي أوتوماتيك تعمل على سعة 3600 سي سي وتنتج قوة تربو 225 حصان وقوة عزم دوران 355 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 140 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الشرفية.

السيارة بحالة جيدة، بها خدوش وتلف بسيط في الهيكل نتيجة الاستعمال.

الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، بلوتوث، راديو، مثبت سرعة، قفل مركزي، مرايات ونوافذ كهربائية، أنظمة حماية، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري، نظام المساعدة في صعود المرتفعات.

سعر دودج جراند كرفان مستعملة في جدة 7 ألاف ريال. فورد كراون فيكتوريا موديل 2000 مستعملة سيارة سيدان أوتوماتيك كبيرة الحجم محركها يسع 4600 سي سي وعدد الأحصنة 224 حصان ثمانية الأسطوانات وتنتج من عزم الدوران 455 نيوتن. متر.

عدد المسافات التي قطعتها السيارة 364 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي بني مالك.

السيارة تعرضت لحادث بسيط والهيكل يحتاج للإصلاح.

أعيد دهانها جزئياً.

تحتوي على أكياس هوائية، سنتر لوك، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، مدخل يو اس بي و AUX، راديو بلوتوث، مشغل أم بي ثري.

سعر فورد كراون فيكتوريا مستعملة في جدة 8500 ريال. عمر شويل - جدة سيارات أوتوماتيك مستعملة في جدة بـ7 ألاف ريال وطالع لمحدودي الدخل - ثقفني

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