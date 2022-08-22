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عمر شويل - جدة للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة نظيفة في السعودية بأسعار لا تفوتك، حيث جاءت عروض بيع السيارات المستعملة مع إمكانية التقسيط كالتالي: سيارة تويوتا هايلكس 2014 قطعت مسافة أكثر من مائتي ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة الدوادمي الحرمين، السعر المطلوب للبيع هو 32 ألف ريال قابلة للتقسيط، بودي وكالة بدون حوادث أو رشوش والمحركات على الشرط. محرك رباعي الاسطوانات سعة 2700CC بقوة 158 حصان وناقل الحركة Manual، تتميز بحساسات خلفية، جنوط قياسها 16 انش، اضاءات ليد، اتصال يو اس بي + مشغل سي دي + مدخل AUX، مكيف يدوي، تحكم كهربائي بالمقاعد، وسائد هوائيه.

للبيع بالتقسيط سيارات مستعملة نظيفة

سيارة نيسان نافارا 2009 فل كامل خليجي قطعت مسافة 190 ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة جدة، السعر المطلوب 35 ألف ريال مع إمكانية التقسيط، السيارة بودي وكالة باللون الاسود والداخلية باللون العنابي وارد دولة البحرين. محرك رباعي الاسطوانات سعة 2500CC بقوة 162 حصان وناقل الحركة Manual سداسي السرعات، تتميز بمرايا كهربائية، شاشة لمس، نظام ملاحة، دخول بدون مفتاح، مكيف، إير باجات، إنارات LED، أضوية زينون، مدخل AUX/USB + بلوتوث، تدفئة مقاعد، فرامل ABS، سنترلوك.

سيارة كيا سيراتو فل كامل مستعمل 2016 قطعت مسافة 110 ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة الباحة، السعر المطلوب للبيع هو 35 ألف ريال مع قابلية التقسيط، السيارة علي الشرط نظيفه خاليه من العيوب ما عدا صدمه خفيفة سابقة وتم تصليحها. محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600CC بقوة 135 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بفتحة سقف، مرايا كهربائية، أضواء زينون، شاشة لمس، مثبت سرعة، تدفئة مقاعد، بلوتوث، قفل مركزي، مكيف، كاميرا خلفية، مدخل AUX/USB، حساسات اصطفاف، كراسي جلد، دخول بدون مفتاح، مصابيح LED.

سيارات مستعملة كاش وتقسيط

سيارة شيفروليه امبالا 2016 قطعت مسافة 139 ألف كيلو متر ومتواجدة بمدينة تبوك، السعر المطلوب للبيع هو 23 ألف ريال مع إمكانية طلب التقسيط، السيارة علي الشرط من الصدام للصدام، حالة البودي البدي وكالة لا يوجد رشوش ولا صدمات، ماكينة وإير باق وعضلات على الشرط. محرك سداسي الاسطوانات سعة 3600CC بقوة 306 حصان وناقل الحركة AUTO، تتميز بدخول ذكي، تشغيل بصمة، تشغيل عن بعد، كراسي جلد، نظام ملاحة، مثبت سرعة، مرايا كهربائية، شاشة لمس، دخول ريموت، مكيف، كاميرا خلفية، مصابيح زينون، إير باجات، مدخل AUX/USB + بلوتوث، تحكم بالطاره، تسخين وتبريد المقاعد الامامية، حساسات اصطفاف بالاضافة إلى تنبيه ما قبل التصادم.