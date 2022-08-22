نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عشاق السيارات بصناعة اليابانية.تويوتا يارس 2022 بمواصفات خيالية وسعر متميز في السعودية والأسواق العربية في المقال التالي
تعتبر Toyota Yaris اليابانية من أكثر السيارات الفخمة المنتظرة والتي حازت على إعجاب العديد من عشاق السيارات، وتتميز المركبة عن السيارات الأخرى بصغر حجمها وتنوع ميزات الأمان المختلفة، والتي يُعتقد أنها واحدة من أشهر شركات صناعة السيارات اليابانية، وتم تجهيز بجميع الإمكانات وتوفر فئات Toyota Yaris 2022 Comfort A / T 1.5 (Smart A / T 1.5) كل وسائل الراحة والرفاهية واستخدام أحدث الأنظمة التكنولوجية التي يرغب بها السائقون، سنتحدث عن بعض أهم البيانات المتعلقة بمواصفات وتكاليف سيارات تويوتا يارس في مصر والسعودية
مواصفات سيارة تويوتا يارس 2022
- الشبكة الأمامية ذات حجم معتدل.
- إنه محاط بإطار معدني وله لمبة باردة مضادة للبهتان.
- تستخدم السيارة زجاج أمامي جديد مستطيل الشكل من الخلف.
- تضيف العديد من الزخارف الجميلة على الغطاء الخلفي إلى جماله.
- تحت الصدمات توجد مصابيح الضباب.
- تتحرك المركبة على إطارات رياضية قياس 16 بوصة.
- وحدة التحكم المركزية لم يتم تحديثها أو تغييرها.
- لديها آلية مكابح طوارئ متقدمة.
- يحتوي على نظام للتحذير عند فتح الطريق.
- تحتوي المصابيح الأمامية على مصابيح تحديد الطريق تلقائيًا لتحسين الرؤية الليلية.
- تحتوي على تسعة وسائد هوائية أمامية وجانبية لحمايتك في حالة حدوث تصادم أو حادث.
- توجد شاشة ملاحة داخلية في السيارة.
- لديها مآخذ هواء جميلة للتبريد والتدفئة.
بالإضافة إلى ذلك تحتوي على كراسي مريحة مصنوعة من الأقمشة الفاخرة التي يمكن طيها بسرعة.
- يحتوي على كاميرا خلفية لتسجيل ما يحدث.
- السيارة مزودة بخاصية البلوتوث ويمكنها الرد على المكالمات الهاتفية على عجلة القيادة.
- لديها القدرة على عرض البطاقة على الشاشة.
اسعار سيارات تويوتا ياريس 2022
سيكلف طراز تويوتا يارس هذا العام في الأسواق المصرية والسعودية، بحسب ما أعلن موزعوها في الأسواق، بعد ذكر الميزات الرائعة والمزايا الفاخرة التي تتمتع بها تويوتا يارس 202 أسعارها كالتالي:
- السعر المتوقع لسيارة Toyota Yaris Comfort A / T 1.5 هو 345500 جنيه مصري.
- في المقابل من المفترض أن يكلف Toyota Yaris 2022 Smart A / T 1.5 حوالي 375،500 جنيه مصري. سعر تويوتا يارس في السعودية
- في المملكة تقدر تكلفة السيارة في فئة Comfort A / T 1.5 بحوالي 82000 ريال سعودي.
تكلفة Yaris 2022 Smart A / T 1.5
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