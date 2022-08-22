كم سعر مرسيدس c180 2022 جديد ومستعمل وأهم المواصفات

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عمر شويل - جدة كم سعر مرسيدس c180 2022 ، تعد فئة مرسيدس بوجه عام من أفضل السيارات التي تمتاز بالمحرك المميز والسرعة الكبيرة والثبات، أما سيارة مرسيدس c180 بوجه خاص فهي تعتبر إصدار رائع نظرا لما تتمتع به من مواصفات داخلية وخارجية إلى جانب الحماية الفائقة والقدرة على السفر لمسافات بعيدة، ونجد السيارة تحتوي على عدة وسائط للمتعة بجانب كونها تتمتع بمظهر جذاب ولذلك فقد ذاعت شهرتها بين محبي السيارات المتميزة.

كم سعر مرسيدس c180 2022

تمتاز مرسيدس c180 بالسعر المميز الذي يعد متناسب مع كل ما تمتاز به من مواصفات ومميزات، حيث يبدأ سعر الفئة الأولى من السيارة 950 ألف جنية مصري، أما عن الفئة الثانية sport فيبلغ سعرها نحو 980 ألف جنية مصري، ونجد أن السعر في دولة الإمارات يتراوح من 182 ألف درهم إماراتي بنما في السعودية يبلغ سعرها 186 ريال سعودي ونجد أن سعر مرسيدس c180 في الكويت يبلغ 15 ألف دينار كويتي.

سعر مرسيدس c180 مستعمل

توجد بعض الفئات التي تفضل شراء سيارة مرسيدس c180 2022 مستعملة ولهذا فإنه يزداد البحث عن سعر المستعمل ونجد أن الأسعار تتراوح بين 360 ألف جنية مصري ويصل إلى 665 ألف جنية في مصر، بما يعادل 10 آلاف دينار كويتي في دولة الكويت ويعادل في السعودية 130 ألف ريال سعودي، ويختلف سعر السيارة على حسب الاستخدام كما نجد أن هناك فئات مستعملة تعد مميزة خالية من العيوب استهلاكها بسيط ولذلك يرتفع سعرها بعض الشيء.

مواصفات مرسيدس c180 2022

تتعدد المواصفات التي تتمتع بها سيارة مرسيدس c180 مما يجعلها الخيار الأمثل لدى بعض الفئات حيث أن لها إطارات قوية بمساحة 19 بوصة إلى جانب أن محرك السيارة ذو سعة 1.5 لتر مما يولد قوة 170 حصان، كما أن المحرك له 9 سرعات وتمتاز السيارة بالدفع الخلفي، كما أن مصابيح الإضاءة قوية للغاية تضئ أصعب الأماكن بجانب المصابيح الضبابية.

مرسيدس c180 من الداخل

تعد مرسيدس c180 مثالية من الداخل إذ أن المقاعد مريحة جدا تتميزي بنظام سهولة الحركة في أكثر من اتجاه كما أن بها أنظمة حماية تتمثل في وجود إنذار لمنع السرقة وحماية الركاب من الاصطدام إلى جانب وجود وسائد هوائية بالمقاعد، ونجد السيارة بها شاشة بمساحة 17 بوصة تدعم الاتصال بالانترنت والبلوتوث مع وجود مكبرات صوتية عالية الكفاءة، ويوجد بالسيارة من الداخل شاشة تتصل بكاميرا خلفية ومكيف هوائي.