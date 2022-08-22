نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أقوى عروض الموسم.. سيارات سوزوكي موديل 2023 تقسيط بأقل من 1000 ريال من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات في المقال التالي
يبحث الكثيرين عن العروض التي تقدمها مجموعة عبد اللطيف جميل حاليًا على السيارات الحديثة، حيث تقوم معارض عبداللطيف بعمل العديد من عروض التقسيط باستمرار على ماركات عالمية وموديلات جديدة بأسعار تنافسية، وحاليًا تقدم المجموعة عروض تقسيط على سيارات سوزوكي أحدث إصدار 2023، مما جعل العملاء يسعون لمعرفة التفاصيل الخاصة بالتقسيط، لهذا فقد قمنا بعمل هذا المقال لـ يشمل المعلومات كلها، فتابعوا للمزيد من التفاصيل.
سوزوكي ديزاير GL 1.6 2023
- مركبة سوزوكي ديزاير GL 1.6 موديل 2023 هي سيارة جذابة يابانية الصنع، تأتي بحنوط 15 بوصة من الألومنيوم.
- كما تتوفر المركبة من فئة السيدان التي تتميز بمظهرها الجديد.
- وفيما يخص نظام التقسيط لها، فـ يقدمها عبد اللطيف جميل بقيمة شهرية للأقساط 923 ريال سعودي شهريًا، وبدون أي دفعات مقدمة قبل التقسيط.
- كما تمتد فترة سداد التقسيط لـ مركبة سوزوكي ديزاير GL 1.6 2023 حتى 60 شهر متتالي لدفع قيمة القسط.
سوزوكي ديزاير GLX 1.6 2023
أما عن مركبة سوزوكي ديزاير GL 1.6 موديل 2023، فتكون بيانتها كالآتي:
- تتمتع سيارة سوزوكي ديزاير GLX 1.6 2023 بالعديد من المميزات، بجانب قوة محركها التي تجذب الكثير من العملاء نحوها.
- وتتوفر المركبة بمعارض عبد اللطيف جميل بنظام تقسيط بدون مقدمات مدفوعة، وعلى مدة تقسيط ممتدة لـ ستون شهرًا.
- هذا وتكون قيمة التقسيط الشهري من معارض عبد اللطيف جميل 955 ريال سعودي، ويتم دفعهم شهريًا بصورة متتالية.
سوزوكي بالينو GL 1.6 2023
وتتوفر مركبة بالينو 2023 كما سنذكر عبر النقاط التالية:
- سيارة سوزوكي بالينو GL 1.6 2023 اليابانية تم صناعتها ضمن فئة الهاتشباك.
- ومن أكثر مزايا المركبة جاذبية هي كونها موفرة واقتصادية في استهلاك الوقود.
- بالإضافة إلى أنها تتمتع بكماليات عالية الجودة والتي منها نظام الصوت الخاص بهذه السيارة، علاوةً على احتوائها على العديد من أنظمة الحماية والآمان بداخلها.
- أما فيما يخص نظام التقسيط لـ سوزوكي بالينو GL1.6 2023 من معارض عبد اللطيف جميل بالمملكة العربية السعودية، فيكون بقيمة 1028 ريال سعودي شهريًا.
- وهذا على أن تسدد قيمة أقساط السيارة كاملة في المدة المحددة للتقسيط وهي 60 شهر متتالي من دفع القسط الشهري.
- ويتم البدء في دفع الأقساط بدون أي مقدمات مسبقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أقوى عروض الموسم.. سيارات سوزوكي موديل 2023 تقسيط بأقل من 1000 ريال من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.