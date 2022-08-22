أقوى عروض الموسم.. سيارات سوزوكي موديل 2023 تقسيط بأقل من 1000 ريال من عبد اللطيف جميل على 5 سنوات

يبحث الكثيرين عن العروض التي تقدمها مجموعة عبد اللطيف جميل حاليًا على السيارات الحديثة، حيث تقوم معارض عبداللطيف بعمل العديد من عروض التقسيط باستمرار على ماركات عالمية وموديلات جديدة بأسعار تنافسية، وحاليًا تقدم المجموعة عروض تقسيط على سيارات سوزوكي أحدث إصدار 2023، مما جعل العملاء يسعون لمعرفة التفاصيل الخاصة بالتقسيط، لهذا فقد قمنا بعمل هذا المقال لـ يشمل المعلومات كلها، فتابعوا للمزيد من التفاصيل.

سوزوكي ديزاير GL 1.6 2023

مركبة سوزوكي ديزاير GL 1.6 موديل 2023 هي سيارة جذابة يابانية الصنع، تأتي بحنوط 15 بوصة من الألومنيوم.

كما تتوفر المركبة من فئة السيدان التي تتميز بمظهرها الجديد.

وفيما يخص نظام التقسيط لها، فـ يقدمها عبد اللطيف جميل بقيمة شهرية للأقساط 923 ريال سعودي شهريًا، وبدون أي دفعات مقدمة قبل التقسيط.

كما تمتد فترة سداد التقسيط لـ مركبة سوزوكي ديزاير GL 1.6 2023 حتى 60 شهر متتالي لدفع قيمة القسط.

سوزوكي ديزاير GLX 1.6 2023

أما عن مركبة سوزوكي ديزاير GL 1.6 موديل 2023، فتكون بيانتها كالآتي:

تتمتع سيارة سوزوكي ديزاير GLX 1.6 2023 بالعديد من المميزات، بجانب قوة محركها التي تجذب الكثير من العملاء نحوها.

وتتوفر المركبة بمعارض عبد اللطيف جميل بنظام تقسيط بدون مقدمات مدفوعة، وعلى مدة تقسيط ممتدة لـ ستون شهرًا.

هذا وتكون قيمة التقسيط الشهري من معارض عبد اللطيف جميل 955 ريال سعودي، ويتم دفعهم شهريًا بصورة متتالية.

سوزوكي بالينو GL 1.6 2023

وتتوفر مركبة بالينو 2023 كما سنذكر عبر النقاط التالية: