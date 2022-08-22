نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر رنج روفر 2023 موديل SV الجديدة كلياً في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر رنج روفر 2023 ، شركة لاند روفر البريطانية كشفت في أواخر العام الماضي عن سيارتها الجديدة رينج روفر اس في الجديدة كلياً ، وبالتأكيد معظم زوار موقع ثقفني يعرفون ذلك الخبر ولكن الجديد في تلك المقالة أن شركة لاند روفر مستعدة لكي تجعل السيارة أكثر حصرية مع إصدار Carmel الجديد الذي نتحدث عنه في تلك المقالة. حيث تتميز نسخة كاراميل من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بمحدودية الإنتاج التي تم تقديمها من قبل قسم العميلات الخاصة SV Bespoke كما أن السيارة طُعمت بلمسات تصميم حصرية من الداخل والخارج وللمزيد تابعونا

مواصفات وسعر رنج روفر 2023

range rover 2023 model تتلقى السيارة الرياضية الجديدة. ذات الاستخدامات العديدة لون خارجي حصري يسمى بالبرونزي الساتاني. بالإضافة إلى إطارات ماسية مصقولة بقياس 23 إنش. وتلك الإطارات حصرية من Land Rover SV باللون الرمادي اللامع مع لمسات برونزية. كما أن العديد من الأشخاص يتحدثون على أن السيارة قد تكون أغلى ثمناً مما تحتاج السيارة. وفي ذلك نترك الحكم لكم أعزائي القراء. أما بالنسبة للشكل الخارجي للسيارة فلا جدال عليه. تتميز السيارة بالأناقة التي تمتلكها سيارات Range Rover SV وموضح بالصور المرفقة في المقالة.

وبعدما تحدثنا عن Range Rover SV من الخارج فنتحدث الآن عن مواصفات وسعر رنج روفر 2023 من الداخل. والتي تتميز بها سيارة الـ2023 بالنسخة الخاصة والحصرية Carmel. التي بها :-

شعارات SV في السيارة.

كذلك تمتلك السيارة 4 كراسي للركاب مثل Range Rover ذات قاعدة العجلات الطويلة.

ذات قاعدة العجلات الطويلة. كما أنها تحتوي على مقاعد أمامية بلونين من الجلد الأنيلين وهو اللون القريب من لون ليبرتي.

بالإضافة إلى مقاعد خلفية متباينة.

كذلك من الإضافات المميزة عتبات أبواب SV مخصصة للعلامة التجارية وتطريز Carmel Edition والمزيد من رنج روفر من الداخل تابعونا.

رنج روفر من الداخل ومواصفاتها الميكانيكية

تتميز Range Rover SV في مقصورتها الداخلية بــ :

عناصر تحكم أكثر.

كذلك لمسات من السيراميك بلونه الأبيض اللامع.

كما أن هناك طاولة تفتح وتغلق إلكترونياً سيستمتع بها ركاب المقعد الخلفي.

كذلك حاملات أكواب قابلة للفتح بشكل إلكتروني.

وأخيراً ثلاجة بها أواني زجاجية Dartington Crystal محفورة من طراز SV.

أم بالنسبة لـ مواصفات وسعر رنج روفر 2023 ومواصفات المحرك الميكانيكية فهي :

تعتمد Range Rover SV على محرك V8.

على محرك V8. سعة المحرك تصل إلى 4.4 لتر توين تيربو.

كذلك يولد المحرك قوة 523 حصان أي 530 حصان أوروبي PS.

أما عزم الدوران فيبلغ 749 نيوتن متر.

يتصل المحرك في رينج روفر اس في مع قير اوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

سعر رنج روفر 2023 في السعودية

نود التنوية على ان رينج روفر اس في هي نسخة الخاصة الحصرية سينتج منها 17 سيارة في العالم ستباع فقط في أمريكا الشمالية. أما عن سعر رنج روفر 2023 نسخة كاراميل يبلغ :-