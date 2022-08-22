نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الهجينة.. تويوتا راف فور 2022 مخصصة للطرق الوعرة بمواصفاتها الخرافيه في الاسواق الأكثر مبيعا للعام 2022 في المقال التالي

كشفت بعض المصادر عن تربّع سيارة تويوتا راف فور 2021 عرض السيارات الحديثة الأكثر مبيعًا في عام 2021م، وتتمتع هذه السيارة بقدرتها الخارقة في السير على الطرق والأراضي الغير ممهدة وثباتها عالي عند السرعات العالية، وهي سيارة عائلية تسمح باستيعاب عدد كبير من الأفراد البالغة والأطفال وتتسع إلى حوالي سبع أفراد، وهيكل السيارة جذاب ومميز ولامع حيث أنه خطف أنظار المشترين وسنوضح لكم شرح تفصيلي بخصوص كل مميزات ومواصفات السيارة في حالة إن رغبتهم في شراءها أو التعرف على إمكانياتها. مواصفات سيارة تويوتا راف فور 2021 بالنسبة إلى شاشة السيارة فهي مقاسها 7 بوصة وتقوم بعرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية.

تنتمي السيارة إلى سيارات الدفع الرباعي بمحرك قوي قوته تبلغ 203 حصان وحجم حقيبة التخزين تبلغ 37.6 قدم مكعب.

تدعم السيارة خاصيتي أبل كار بلاي والأندرويد أوتو وخضعت لتصنيف أمازون أليكسا.

كما أن السيارة مزودة بنقطة اتصال بالواي فاي وأكثر من منفذ يو إس بي وخاصية البلوتوث.

تتميز السيارة بوجود نظام معلومات سلسل ومزودة بحزمة من وسائل التكنولوجيا المتطورة.

حجم حقيبة السيارة مساحة شحنها كبيرة إلى حد كبير وتتميز بموثوقية عالية جدًا لأنها سيارة يابانية.

السيارة مزودة برؤوس عوادم مصنوعة من مادة الكروم وباب من الخلف يعمل بشكل كهربائي.

كما أن السيارة تحتوي على فتحة من السقف بانورامية ومصابيح مصنوعة من الليد.

مقاس جنوط عجلات السيارة يبلغ 19 بوصة وتستطيع أن تسير بقوة على الطرق الغير ممهدة بثبات عالي.

محرك السيارة سعته تبلغ 2500 سي سي وأقصى عزم دوران له يبلغ 249 نيوتن لكل متر واحد فقط.

يقترن الموتور بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثماني سرعات والتسارع يبدأ من الصفر حتى 100 كيلو متر مسافة في غصون 9.1 ثانية.

تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح حيث يتم الدخول بواسطة الريموت الكنترول.

كما أنها مزودة بخاصية كشف النقط العمياء على الطريق وتعمل كاميرا السيارة بزاوية 360درجة مئوية. طرازات سيارة تويوتا راف 4 موديل 2021 فئة إل إي LE وهي الفئة القياسية.

والفئة هي XLE إكس إل إي.

ثم فئة إكس إل إي بريميوم XLE Premium.

وأخيرًا الفئة الليميتيد Limited. عمر شويل - جدة الهجينة.. تويوتا راف فور 2022 مخصصة للطرق الوعرة بمواصفاتها الخرافيه في الاسواق الأكثر مبيعا للعام 2022 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهجينة.. تويوتا راف فور 2022 مخصصة للطرق الوعرة بمواصفاتها الخرافيه في الاسواق الأكثر مبيعا للعام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.