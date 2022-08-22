نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “قنبلة السيارات المتميزة” مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا الجديدة وأسعارها في المقال التالي

لادا نيفا واحده من السيارات الروسية التي حققت نجاح ساحق في الأسواق العالمية والعربية، وهناك الكثير من محبي شراء الماركات العالمية من السيارات يبحثون عن مواصفات السيارة ومميزاتها، وذلك عقب الإعلان عنها من قبل الشركة المصنعة لها، وتختلف أشكالها عن باقي أشكال السيارات فهي مميزة في مواصفات، كما أن أسعارها تنافسية، كما أن السيارة متوفرة في المعارض الكبيرة الخاصة بالسيارات في أنحاء الوطن العربي، كما يمكنك الحصول علي السيارة عن طريق حجزها الكترونيا من خلال الموقع الرسمي للشركة. مواصفات السيارة الروسية لادا نيفا الجديدة مواصفات سيارة لادا نيفا جعلت الكثير يريد اقتنائها ومن أهم المواصفات الموجودة بها شكل السيارة عصري، ومتطور ونوعها من السيارات الرياضية.

فتحة السقف الموجودة بها بانورامية.

سعة المحرك 1600 سي سي، وتبلغ قوته 14 حصان، كما يمكن تحويلها إلى يدوي.

دفع الجيل الجديد من السيارة رباعي.

ويصل محرك السيارة إلى 200 سى سى، وتبلغ قوة 168 حصان.

يختلف نظام الفرامل الموجودة بها حيث يعمل بنظام مختلف وجديد وهو الحقن الالكتروني.

عجلات السيارة نوعها بلاستيك، يجعلها ذلك أقوى وأقل عرضة للتلف.

مقاس الجنط 15 بوصة.

تتيح خدمات الواي فاي والبلوتوث.

توفر السيارة مخرجين USB, AUX.

من اجمل المواصفات استخدام زر التشغيل بدلا من المفاتيح.

التكييف المتوفرة بها ثنائي الفتحات مما يعمل على ضبط حرارة الجو بسرعة فائقة. أسعار الموديل الجديد من سيارة لادا نيفا الجديدة تعد أسعار سيارة لادا نيفا متوسطة، وتختلف الأسعار حسب الموديلات، والأسعار كالتالي: سعر الإصدار الأول للسيارة لادا نيفا داخل روسيا 623 روبل روسي، بينما الإصدار الأخير منها 711 روبل، وتختلف أيضا من حيث المميزات.

كما يصل سعرها في المملكة العربية السعودية إلى 36,850 ريال سعودي وذلك للإصدار الأول من سيارة لادا نيفا، وحتى الآن لم يصل الإصدار الأخير من السيارة في أسواق المملكة العربية السعودية.

سعر السيارة في أمريكا يصل إلى 8582 دولار وذلك سعر الإصدار الأول.

كما يصل سعر الإصدار الثاني منها في أمريكا إلى 9735 دولار.

كما أن سعرها في مصر هو ما بين مائة وثمانين ألف إلى مائتين وعشرين ألف. عمر شويل - جدة "قنبلة السيارات المتميزة" مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا الجديدة وأسعارها - ثقفني

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