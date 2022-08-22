السيارة الغندورة وصلت البلاد…سيارة كيا سبورتاج 2022  Kia Sportage مواضفات ومميزات علمية وأسعار السيارة في مصر والسعودية التى لا تقبل المنافسه

سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage مواضفات ومميزات علمية وأسعار السيارة في مصر والسعودية، من الموكد ان سيارة كيا من اكثر السيارات التى لها مكانه كبيرة من بين السيارات وذلك لإنها تحتوى على العديد من المواصفات والمميزات الكثيرة من حيث الجودة في الصنع والمتانة لذلك سوف نعرض جميع المواصفات والمميزات بالتفاصيل خلال الفقرات التالية .

سيارة كيا سبورتاج 2022 Kia Sportage

سوف نقدم لكم ما تحتويى سيارة كيا سبورتاج 2022 من مواصفات ومميزات وعيوب واسعارها في مصروالسعودية

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

تحتوي على سيارة على مساحات واسعة من الداخل.

بالإضافة إلى أنه يوجد بها أنظمة حديثة للمعلومات

واجهة السيارة تشبه واجهة كيا خمسه.

وبما يختص بعوادم السيارة فقد تكون مخفيه تماما.

توفر لك الكثير من طرق القيادة والتي تتنوع ما بين سمارت وسبورت و كومفورت وغيرها.

لوحة العدادات الرقمية تكون مقاسها 12 بوصة وتعمل من خلال اللمس.

تحتوي على نظام ملاحة شديد التطور.

بها وسائد هوائية من الامام والجوانب.

نظام التحكم بها داخلي من خلال ازرار بالإضافة إلى أنها تحتوي على مقاعد رياضية.

أما عن خلال نظام الفرامل التي توجد في سيارة كيا سبورتاج فهي مانعه للانزلاق تحتوي على نظام خاص التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل.

تضم نظام للحفاظ على توازن السيارة إلكترونيا وتحتوي على بعض الحساسات التي تساعد في ركن الخلفي للسيارة بالاضافه الى وجود كاميرا خلفية.

ويجب الاشارة لأن مميزات سيارة كيا سبورتاج تختلف حسب فئة السيارة وتتنوع في زيادة العديد من الكماليات قدرات المحرك المتنوعة وتزيد بعض الكماليات مثل قوة المحرك وإدارة المحرك عن بعد والقدرة على طيب مرايا السيارة بنظام كهربائي وهذا بالإضافة إلى وجود فتحة سقف في سيارة سبورتاج بالكهرباء.

عيوب سيارة كيا سبورتاج 2022

سبورتاج مثل جميع السيارات تضم بعض العيوب البسيطه وهي تتمثل في الآتي

السيارة لا تحتوي على نظام التربو الا السيارات التي تكون بفئة عالية.

فيما يخص صندوق التخزين فإن مساحته. المتوسط بالمقارنة مع منافسيها من نفس الفئات.

سعر كيا سبورتاج 2022 في السعودية

من المتوقع ان يكون سعر السيارة لكيا سبورتاج في إصدارها لعام 2022 94,000 ريال سعودي الى 128,000 ريال سعودي ولكن يأتي أسعار باقي الفئات على النحو التالي

سيارة فئه ال اكس 2022 تكون بمبلغ 93 1148 ريال سعودي.

أما عن سيارة فئه 22 نايت فول فان سعرها يبلغ 105 فاصله 338 ريال سعودي.

وسيارات 2022 اي اكس تكون بسعر 123,000 ريال سعودي.

والفئه الرابعه اس اكس تيربو ويبلغ سعرها 132.363 ريال سعودي

سعر سبورتاج 2022 في مصر