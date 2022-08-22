نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هونداي مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصة ومناسبة في المقال التالي

هناك سيارات مستعملة تكون بحالة جيدة من الداخل والخارج أيضا، من حيث الماكينة والمقاعد والمرايات، والنوافذ وغيرهم من مكونات السيارة، تجعل الجميع يرغب في شراؤها خاصة الشباب، لأنهم يعشقون هذه المميزات، لذلك سوف نتحدث اليوم في مقالنا عن السيارات المستعملة. سيارة هوندا أكورد ٢٠٠٤ مستعملة للبيع للبيع سيارة هوندا اكورد ٢٠٠٤ تتمتع بلون أسود لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بنوافذ أمامية وخلفية تعمل بالكهرباء، وفتحة سقف، ومكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة بارو وجنوط، وكاميرا خلفية ومشغل دي في دي، ومشغل اسطوانات، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد، ووسادة هوائية للسائق، ونظام فرامل مانع للانغلاق.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ٤٩٤,٠٠٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة حفر الباطن.

تعرض سيارة هوندا اكورد ٢٠٠٤ للبيع بسعر ١٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، ومن يريدها بالتقسيط يدفع ٢,٠٠٠ ريال سعودي مقدم و٥٠٠ ريال سعودي بداية كل شهر.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم +966599683726. سيارة هوندا كروستور ٢٠١٨ المستعملة للبيع سيارة هوندا كروستور ٢٠١٨ تتمتع بلون أحمر لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمرايات أمامية لونها أحمر مثل لون السيارة من الخارج، ومكيف ذات برودة عالية.

يوجد بهذه السيارة حساسات، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد.

الأميال المقطوعة لهذه السيارة ١,٠٤٠ كم.

توجد هذه السيارة في مدينة جدة.

تعرض سيارة هوندا كروستور ٢٠١٨ للبيع بسعر ١٧,٠٠٠ ريال سعودي كاش.

للتواصل لشراء هذه السيارة يجب الاتصال على الرقم 595833127,+96695833127. للبيع سيارة هوندا انتيجرا ٢٠١٧ المستعملة سيارة هوندا انتيجرا ٢٠١٧ تتمتع بلون أحمر لامع، وطراز اتوماتيك، وماكينة لا تعمل إلا بالبنزين.

كما أن هذه السيارة تتميز بمكيف ذات برودة عالية، ومرايات أمامية بنفس لون السيارة من الخارج تعمل بالكهرباء، وبلوتوث، وراديو كاسيت، ونوافذ خلفية وأمامية تعمل بالكهرباء.

يوجد بهذه السيارة نظام ذكي خاص بركن السيارة، ومرايات ضم للإغلاق، ومقاعد خلفية وأمامية مصنوعة من الجلد، وزجاج فاميه. عمر شويل - جدة سيارات هونداي مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصة ومناسبة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات هونداي مستعملة للبيع في السعودية بأسعار رخيصة ومناسبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.