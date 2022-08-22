سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص بالسعودية ومنها هونداي وتويوتا

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يتسأل الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية عن أسعار ومواصفات السيارة وأنواع السيارات المتوفرة داخل أسواق السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية وإزداد البحث في أسواق السيارات المستعملة وكان أكثر ما يحتويه البحث عن السيارات هي سيارات هيونداي وسيارات تويوتا وتصدروا مواقع البحث في الأيام القليلة الماضية لما تتميز به هذه السيارات من ناحية الفئة السعرية والإمكانيات. سيارة هيونداي إلنترا موديل 2013 مستعملة للبيع للبيع سيارة هيونداي إلنترا موديل 2013 مستعملة في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة هيونداي إلنترا مستعملة 18500 ريال سعودي.

يستطيع المشتري الحصول على السيارة هيونداي إلنترا بدفع مقدم يبلغ 3000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة هيونداي إلنترا بلغ 231000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة هيونداي إلنترا أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة هيونداي إلنترا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة هيونداي إلنترا البنزين.

السيارة هيونداي إلنترا متوفر بها باور ومكيف وريموت كنترول ومرايات كهرباء وفرش جلد ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية.

نظام الصوت في السيارة هيونداي إلنترا يحتوي على راديو كاسيت ومدخل يو إس بي ومبدل أقراص ومشغل دي في دي وبلوتوث ومشغل إسطوانات.

نظام الأمان في السيارة هيونداي إلنترا مزود بنظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل وحساسات خلفية وأمامية وسادة هوائية للسائق.

السيارة بها كشافات ضباب وجنوط وقفل مركزي للأبواب وإنذار وكاميرا خلفية ومثبت سرعة.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة هيونداي إلنترا مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966599683726. للبيع سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 مستعملة متوافرة سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 مستعملة للبيع في مدينة حفر الباطن.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 6500 ريال سعودي.

عداد المسافات المقطوعة في السيارة تويوتا كورولا بلغ 82000 كيلو متر.

كما أن ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

كما اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

السيارة تويوتا كورولا بها محرك بقوة 1600 سي سي.

السيارة تويوتا كورولا تحتوي على زوائد رياضية وكشافات ضباب أمامية وجنوط مقاس 15 سم ودفع أمامي. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص بالسعودية ومنها هونداي وتويوتا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع بسعر رخيص بالسعودية ومنها هونداي وتويوتا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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