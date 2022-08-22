سيارات مستعملة للبيع بالسعودية بأسعار مناسبة للجميع

سيارات مستعملة للبيع بالمملكة العربية السعودية, يحتوي سوق السيارات المستعملة على الكثير من الماركات فيمكنك البحث عن أي ماركة وموديل ترغب به كما يمكنك إختيار السعر المناسب لك فمتاح كافة الأسعار لتناسب الجميع حتى تتماشى مع دخول المواطنين فالجميع يحتاج سيارة بحالة جيدة ومتوفر بها كافة المزايا وفي نفس الوقت يكون السعر مناسب.

متواجد للبيع بسوق المستعمل سيارة هوندا سيفيك 2004، توجد السيارة بمدينة جدة.

يذكر البائع ان السيارة ذات مواصفات أمريكية، كما أنه افصح على أن هيكل السيارة هوندا بحالة جيدة ولاكن مع وجود بعض اعيوب البسيطة في البودي وأيضاً دهان السيارة تم إعادة دهن السيارة جزئياً.

ممشي السيارة سجل مسافة تصل تقريباً إلى 40,000 كيلو متر،ناقل حركة السيارة أوتوماتيك والوقود المستخدم بنزين.

السيارة ذات لون أبيض، يطلب البائع مبلغ 10,000 ريال سعودي في السيارة.

يتوفر بعض المواصفات الإضافية بالسيارة سوف نتناولها بالتفصيل وهي كما يلي :-

السيارة بها المكيف يعمل وبحالة جيدة.

بها حساسات إصطفاف.

مزودة بكاميرا خلفية لتسهل عليك الركن بسهولة.

مزودة باكياس هوائية الشعور بالأمان وقت القيادة.

نظام الصوت يشمل مدخل AUX/USB، وبلوتوث.

للبيع سيارة مستعملة هوندا أكورد 2006 Honda Accord 2006.

هوندا أكورد 2006 Honda Accord 2006. توجد السيارة بمدينة الرياض، السيارة معروضة للبيع مقابل 17,000 ريال سعودي والدفع كاش فقط لا يريد المالك التقسيط.

السيارة هوندا ذات هيكل ممتاز وبدون حوادث ولاكن الدهان اعيد دهن السيارة جزئياً.

السيارة منذ سنة ااتصبيع 2006 وحتى الآن سجلت بعداد الممشي 200,000 كيلو متر وناقل الحرمو نوعة أوتوماتيك.

المواصفات الإضافية المتواجدة بالسيارة هوندا:-

مرايا كهربائية.

مكيف وبحالة جيدة.

سنترلوك.

نظام الصوت بالسيارة عبارة عن بلوتوث ومدخل AUX/USB.

السيارة هوندا أكورد لونها أسود.

للتواصل مع مالك السيارة برجاء التواصل على الرقم الخاص.

سيارة هوندا مستعملة للبيع بسعر في متناول الجميع فقط مقابل 15,000 ريال سعودي.

السيارة فئة NSX سنة التصنيع 2009 متواجدة بمدينة الدمام.

السيارة هوندا NSX ذات مواصفات خليجية، بحالة هيكل جيدة والدهان الأصلي لا يتم رشها نهائي.

الممشي الخاص بالسيارة سجل 200,000 كيلو متر، نوع ناقل الحركة هو أوتوماتيك. تغنل السيارة بالبنزين.

السيارة مزودة بمثبت سرعة.

الدهان الخارجي للسيارة هوندا NSX احمر.