نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات أقل من 500 دينار في الكويت مستعملة تصلح للعائلات والشباب بحالات ممتازة في المقال التالي

سيارات أقل من 500 دينار في الكويت استعمال نظيف لكل من يرغب في امتلاك سيارة مستعملة بحالات ممتازة وجيدة لكل مواطن كويتي أو مقيم داخل دولة الكويت، سيارات مستعملة رائدة مشهورة بمحركاتها القوية والاعتمادية وذات استهلاك وقود أقل، نعرضها بالمواصفات والأسعار وعداد الممشى فيما يلي. سيارات أقل من 500 دينار في الكويت ميتسوبيشي لانسر موديل 2004 مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم تأتي بمحرك 1600 سي سي وله 16 صمام ويتمتع بميزة الحقن الإلكتروني وينتج قوة 105 حصان وقوة عزم دورن 145 نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك رباعي الأسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة أكثر من 200 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الأحمدي بمنطقة الفحيحل.

أعيد دهانها كليا.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

تحتوي على أكياس هوائية، مكيف هواء، نظام ملاحة، مثبت سرعة، أنظمة حماية، راديو، بلوتوث.

سعر ميتسوبيشي لانسر مستعملة في الكويت 250 دينار. هوندا سيفيك موديل 2002 مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم تصلح للعائلات الصغيرة، محركها أوتوماتيك له 4 أسطوانات و 5 سرعات وتعمل على محرك سعته 1600 سي سي وتنتج قوة 110 حصان وعزم دوران 142 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة 10 ألاف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الجهراء بمنطقة الضجيج.

الدهان أصلي.

السيارة ممتازة بدون حوادث.

تحتوي على مكيف هواء نقي، وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام ملاحة، مدخل يو اس بي، مشغل ام بي ثري، مشغل أقراص، راديو، بلوتوث، مثبت سرعة.

سعر هوندا سيفيك مستعملة في الكويت 150 دينار. نيسان ألتيما موديل 2006 مستعملة سيارة سيدان تعمل على محرك رباعي الأسطوانات وتأتي بمحرك سعته 2500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك وتنتج قوة 145 حصان وقوة عزم الدوران 215 نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة 170 ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الفروانية بمنطقة ابرق خيطان.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة وتلف وشقوق بسيطة نتيجة الاستعمال.

الدهان أصلي.

السيارة مؤمن عليها بشكل إلزامي.

تحتوي على فتحة سقف، سنتر لوك، مرايات ونوافذ كهربائية، مثبت سرعة، مدخل يو اس بي، مشغل أم بي ثري، راديو، بلوتوث، سنتر لوك، ميزة الدخول بدون مفتاح.

سعر نيسان ألتيما مستعملة في الكويت 300 دينار. عمر شويل - جدة سيارات أقل من 500 دينار في الكويت مستعملة تصلح للعائلات والشباب بحالات ممتازة - ثقفني

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