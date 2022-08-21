نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاش وتقسيط سيارات هيونداي مستعملة نظيفة كالجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كاش وتقسيط سيارات هيونداي مستعملة وفي مقال اليوم ننشر لكم أفضل سيارات هيونداي مستعملة بالتقسيط متوفرة في بعض المناطق داخل المملكة العربية السعودية، لقد سهّلت مواقع الإنترنت والتواصل الاجتماعي عمليات بيع وشراء أي شيء وطوّرت من فكرتنا بالنسبة للأشياء القديمة حيث أننا يمكننا عرض أي شيء لا نستخدمه للبيع فقد يكون هناك من يبحث عنه أو يحتاج إليه بسعر يناسب إمكانياته وكان ذلك أيضًا بالنسبة للسيارات المستعملة وسنقوم بتوضيح أبرزها في سطور المقال التالية.

سيارات هيونداي مستعملة بالتقسيط في السعودية

كل هذه السيارات متوفرة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وهناك رقم واحد للاتصال في حالة أنك رغبت في معرفة تفاصيل إضافية للسيارة أو شراءك لها وهو رقم 0554415582 ولمعرفة التفاصيل التي تم تزويدنا بها تابع معنا الآتي:-

1. سيارة هيونداي إلنترا 2022 GLS سمارت

تعتبر من السيارات التي هيكلها الخارجي جذاب جدًا ويتميز بالعصرية والتطور وهو من الأشكال التي أفضلها بشكل شخصي، بالإضافة إلى المواصفات الأخرى مثل أن حجم السيارة متوسط ومناسب للسير على الأراضي الغير ممهدة، تتوفر السيارة في مدينة جدة وسعر السيارة الكاش يبدأ من 84 ألف و985 ريال سعودي.

2. سيارة هيونداي إلنترا 2022 GLS سمارت

لون السيارة هو اللون الأبيض وهو من أكثر ألوانات السيارات التي يحبها الكثير من الأشخاص وتتكون السيارة من أربعة أبواب وموتور قوي يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي، سعر بيع السيارة كاش يبدأ من 84 ألف و985 ريال سعودي ويمكنك معرفة قيمة القسط الشهري من خلال الاتصال برقم التواصل المرفق أعلاه.

3. سيارة هيونداي توسان 2020 GL

تعتبر سيارات هيونداي توسان من سيارات الفئة المخملية وفقًا لهيكلها الخارجي العظيم والذي يتميز بالجاذبية، لون السيارة من الخارج هو اللون الرصاصي وشبك السيارة الأمامي أسود اللون وعريض ومطلي بمادة الكروم ويتوسطه علامة الشركة، يتم عرض السيارة في جدة بسعر كاش يبدأ من 82 ألف و800 ريال سعودي.

4. سيارة هيونداي سوناتا 2020 GL

وأخيرًا بالنسبة إلى سيارة هيونداي سوناتا موديل 2020م فئة GL فهي من السيارات التي تتميز بالعصرية أيضًا وتم تقديمها بهيكل خارجي مميز، لون السيارة هو اللون الرصاصي الداكن وعدد أبوابها أربعة أبواب ويمكنكم شراءها مستعملة من مدينة جدة بسعر يبدأ من 77 ألف و395 ريال سعودي.