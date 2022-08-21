للتنازل بدون مقابل سيارات مستعملة موديل 2021 بأقل قسط شهري، تتوفر للتقبيل سيارة كيا بيجاس فل كامل 2021 طالع عدادها 31 ألف كم، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 1.4 لتر تولد قوة 95 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: مثبت سرعة، جنوط، اشارة جانبية، مانع الانزلاق، بلوتوث، كاميرا خلفية، شاشة معلومات تدعم نظام ابل كاربلاي واندرويد اوتو، حساسات خلفية، Aux + Usb، إمكانية مراقب ضغط الهواء في الاطارات، كشاف ضباب. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق شركة عبداللطيف جميل، قيمة القسط الشهري 1200 ريال على خمس سنوات مدغوع منها 12 قسط.

سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل

تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي كونا مستعملة 2021 طالع عدادها 49 ألف كم، السيارة فئة نص فل سمارت بلس بماكينة 4 سلندر حجمها 2 لتر تولد قوة 149 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، البودي وكالة ولكن به حكات خفيفة من الجهة الخلفية، تم تغيير الزجاج الخلفي وإضافة حماية للواجهة وتظليل عازل أمريكي. المواصفات والتجهيزات: نظام تثبيت سرعة، عدد 6 وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، فتحة سقف، حساسات خلفيه، مكيف أوتوماتيك، دخول ريموت، اتصال بالبلوتوث، اضاءات ليد، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، تشغيل بصمة، تحكم دريكسون، يو اس بي، سي دي، حساس كفرات. السيارة للتنازل بدون مقابل عن طريق بنك الراجحي وقيمة القسط الشهري 1147 ريال، تم سداد 16 قسط ومتبقي 44 قسط + دفعه أخيرة 36 ألف ريال قابلة للتقسيط على سنتين بدون فوائد.

تتوفر للتنازل سيارة كيا سونيت مستعملة 2021 طالع عدادها 25 ألف كم، ماكينة 4 سلندر حجمها 1.5 لتر تولد قوة 115 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات والتجهيزات: انوار ليد، كشافات اماميه وكشاف ضباب خلفي، تحكم مقود، تشغيل السيارة عن بعد، مرايا جانبية كهربائية، شاشة عدادات، نظام تثبيت سرعة ذكي، حساسات خلفيه، وسائد هوائيه، إكسسوارات كروم، شاشة ترفيه، كاميرا خلفية، جنوط 16 إنش، دخول ريموت + تشغيل بصمة، مكيف يدوي، اتصال بالبلوتوث، مقاعد مخمل. تتوفر للتقبيل بدون رسوم لدي وكالة كيا بالسعودية بمدينة الشرقية، قيمة القسط الشهري 1256 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 12 قسط، عدد الأقساط المتبقية 48 قسط، دفعة أخيرة 30 الف ريال والسداد المبكر 68 الف ريال.

سيارات للتقبيل بأقل قسط

تتوفر للتنازل بدون مقابل سيارة هوندا اكورد مستعملة 2021 طالع عدادها 12 ألف كم، السيارة فئة سبورت بماكينة 4 سلندر حجمها 1.5 لتر تولد قوة 247 حصان والجيربوكس أوتوماتيك، تم اضافة حماية نانو داخلي وخارجي + حماية وجهية واطراف الابواب والمرايا، كما تم تركيب عازل حراري ودايموند جلد وتلبيس للأرضية. بروجكتور، مكيف أوتوماتيك، مقاعد رياضية جلد، اضاءات ليد، نظام تثبيت سرعة، فرامل مانعة للانغلاق، دخول ذكي + تشغيل ذكي، حساس كفرات، اطارات فاخرة، فتحة سقف، جنوط 17 انش، اتصال يو اس بي، مدخل AUX، بلوتوث، نظام ذاكرة للمقاعد بالاضافة إلى حساسات أمامية وخلفية. السيارة للتنازل تقسيط على الراجحي بمدينة الرياض وفيمة القسط الشهري 1809 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 اقساط ومتبقي سداد 53 قسط + 52 ألف ريال قيمة الدفعة الأخيرة.