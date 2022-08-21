نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برخص التراب فى السعودية.. سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2010 اليابانية الفخمة باسعار رخيصة وبحالة ممتازة وبمواصفات جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برخص التراب فى السعودية.. سيارة مستعملة تويوتا كورولا ، هناك الكثير من الأشخاص الذين يبحثون ليلاً ونهاراً للحصول على سيارة بأسعار في متناول الأيد، حتى يكون باستطاعته قضاء احتياجاته على مدار اليوم بدلاً من الذهاب والإياب في سيارات الأجرة التي تحتاج ميزانية مالية كبيرة كل يوم.

لذلك وفرت المملكة العربية السعودية سوق السيارات المستعملة حتى يكون باستطاعة كل شخص الحصول على السيارة التي تناسبه أو أن يقوم الأخر ببيع السيارة الخاصة به ويريد أن يستبدلها أو يبيعها لأحد الأسباب المختلفة.

برخص التراب فى السعودية.. سيارة مستعملة تويوتا كورولا

تعرف السيارات التي تحمل العلامة تويوتا بأنها من السيارات اليابانية الصنع وتمتلك العديد من المواصفات والقدرات على الطرقات الوعرة بالمملكة العربية السعودية حيث يتم تقديمها للبيع في سوق السيارات المستعمل بسعر8 ألف ريال سعودي.

السيارة تأتي باللون الفضي ممشى 144 تم فحصها وهي بحالة الوكالة مكينة قير بودي يشترط الفحص نظيفة وخالية تماماً من الحوادث، موجودة في الرياض تأتي بمجموعة من المزايا والمواصفات الرائعة وتكون مناسبة جداً للجميع.

مواصفات سيارة تويوتا كورولا 2010

تعتمد السيارة على كثير من المواصفات التي جعلتها من أكثر السيارات الرائدة في المملكة السعودية حيث أنها تتميز عن الآخرين بما يلي: